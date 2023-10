Jubiläumskonzert in Wain mit dem Heeresmusikkorps Ulm

Der Musikverein Wain veranstaltet am Dienstag, 14. November, ein Konzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm in der Wainer Gemeindehalle. Anlass ist das 100-jährige Bestehen des Musikvereins, das eigentlich schon 2021 hätte gefeiert werden können.

Der Erlös des Konzerts kommt einem guten Zweck zugute, und zwar jeweils zur Hälfte dem Benild-Hospitz in Illertissen und dem Förderverein der Grundschule in Wain.

Das Benild-Hospitz unterstützt und pflegt im „Haus der Geborgenheit“ Menschen in der letzten Lebensphase und begleitet sie und ihre Angehörigen ganz individuell. Ebenso werden dort Menschen mit einem unheilbaren Leiden gepflegt, damit sie selbstbestimmt in Würde und mit der bestmöglichen Lebensqualität leben und sterben können.

Der Förderverein der Grundschule Wain wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, die Kinder der Wainer Grundschule zu unterstützen. Der Förderverein möchte den Kindern Angebote ermöglichen, die über das schulische Grundprogramm hinausgehen. Das können zum Beispiel Lesungen, Projekttage zu speziellen Themen, Ausflüge oder aber die Anschaffung von bestimmten Lern- und Spielmaterialien sein, die vom normalen Schuletat nicht finanziert werden können.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Tickets gibt es im Dorfladen Schuler in Wain, in der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal in den Filialen Laupheim, Schwendi, Burgrieden und Mietingen, in der Gärtnerei Natter & Heilig in Dietenheim und in der City-Papeterie in Illertissen. Reservierungen werden auch per Mail an [email protected] entgegengenommen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 14 Euro und an der Abendkasse 16 Euro.