1906 gegründet, beschäftigt das Holzwerk Baur in Wain heute etwa 100 Menschen. „Wir legen Wert auf Regionalität und beziehen unser Rundholz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern im Umkreis von 50 Kilometer“, erklärt der Geschäftsführer Frederik Baur; er leitet den Familienbetrieb zusammen mit seinem Onkel Hermann Baur in der fünften Generation. Lieferanten sind staatliche Forstbetriebe, private Waldbesitzer und Kommunen.

Schon am Werkstor ist der kraftvolle Pulsschlag des Unternehmens zu spüren: Im Halbstundentakt verlässt ein Lastwagen mit Ware das Firmengelände an der Poststraße und werden Baumstämme angeliefert. Krane krallen sich den Nachschub. Auf dem „Rundholzplatz“ werden die tonnenschweren Stämme entrindet, gekappt und nach Holzart, Länge, Durchmesser und Qualität sortiert. „Das meiste davon geht kurzfristig auf die Sägelinien“, sagt Frederik Baur. Ein zusätzlicher Lagerplatz auf der grünen Wiese dient als Pufferspeicher. Aktuell füllt er sich mit Sturmholz — eine Folge der jüngsten Unwetter.

Es geht teilweise laut zu

Auf zwei Linien in der Produktionshalle wird das vorsortierte Rundholz zugeschnitten — ein geräuschintensives Procedere. Binnen Minuten werden aus Baumstämmen Balken und Bretter, Dielen, Latten, Hobelware und anderes mehr. „Wir fertigen Standardmaße auf Lager, aber auch nach individuellen Kundenwünschen“, sagt Frederik Baur. Verwertet werden fast ausschließlich Fichten. „Für den Holzbau weisen sie mit Abstand die besten physikalischen Eigenschaften auf“, erläutert er. „Zudem erholen sich Fichtenbestände relativ schnell von Trockenheit und wachsen vergleichsweise schnell nach.“

Dutzende Motoren treiben die Förderbänder und Maschinen an — acht Schlosser kümmern sich in zwei Schichten um die Wartung und Reparaturen. Die Sägeblätter müssen zwei Mal täglich gewechselt werden. Über Richtmikrofone hört das Personal am Klang, wann ein Austausch notwendig und ein neuer Schliff fällig ist.

Mehrere Qualitätskontrollen

Die zugeschnittene Ware wird zunächst im Freien zwischengelagert und fast komplett, bevor sie versandfertig ist, noch für drei bis 14 Tage in Trockenkammern gebracht. Mehrere Qualitätskontrollen während des Produktionsprozesses sollen für erstklassige Ergebnisse sorgen.

Hauptkunden sind Händler und große Zimmereien. 60 Prozent der Ware fließen in den deutschen Markt, 40 Prozent exportiert Baur in europäische Länder und die USA. Etwa 40 Millionen Euro Jahresumsatz wurden zuletzt erzielt. Aktuell indes, berichtet der Geschäftsführer der SZ–Besuchergruppe, spüre man zunehmend, dass die Baukonjunktur sich abkühlt. Für 2024 sei keine Besserung in Sicht, „von Kurzarbeit sind wir zum Glück aber noch weit entfernt“.

Energieverbrauch ist ein großes Thema

Auch zum Stichwort Energie weiß Frederik Baur, der die Fragen der SZ–Leserinnen und -Leser umfänglich beantwortet, Spannendes zu berichten. „Das ist ein Riesenthema bei uns“, sagt er. „Wir benötigen viel Strom, bis zu 30.000 Kilowattstunden pro Arbeitstag.“ Ein Drittel davon deckt die firmeneigene Photovoltaik. Das Hauptproblem seien jedoch die Netzentgelte: „Sie machen 45 Prozent dieses Kostenblocks aus, die kriegen wir nicht weg.“

Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung sind Baur wichtig. Man habe einen Produktionskreislauf geschaffen, in dem der nachwachsende Rohstoff Holz optimal genutzt wird. Das im Sägewerk anfallende Restholz dient in Form von Hackschnitzeln der Papierherstellung, die Füllstoffindustrie nimmt Hobelspäne ab; Sägemehl wird für Spanplatten verwendet, Rinde im Garten– und Landschaftsbau oder im eigenen Heizwerk.

Neue Anlage zum Verfeuern von Restholz

Apropos Heizwerk: Seit Februar 2022 betreibt Baur eine komplett neue Anlage, in der ausschließlich Restholz verfeuert wird. Besonders daran ist die stehende Feuerbox zur vollständigen Verbrennung des Rauchgases. Die NOx–Werte werden ohne Entstickungsanlage reduziert. Die zwei spiegelbildlich angeordneten Warmwasserkessel mit jeweils fünf Megawatt Nennwärmeleistung sind leistungsfähiger als die alten; sollte einer ausfallen, kann der zweite den Bedarf decken. Überdies eröffnen sich Möglichkeiten für einen größeren Interessentenkreis, Fernwärme zu beziehen.

Noch im September soll das benachbarte Unternehmen Häwa, spezialisiert auf Schaltschränke, angeschlossen werden, und bis Ende 2023 das künftige Wainer Dorfgemeinschaftshaus auf dem Areal des ehemaligen Gewerbebetriebs Präzision Fromm. „Wir sind uns mit der Gemeinde einig“, bestätigt Frederik Baur am Rande des „Türöffner“-Rundgangs.

Die Gäste waren voll des Lobes über die gelungene Führung.