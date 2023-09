Wain

32 Zweierteams wetteifern beim Bierpong

Wain

Die Oktoberfestbesetzung des Musikvereins Wain. (Foto: Manuel Mussotter )

Der Musikverein Wain hat am vergangenen Wochenende ein Oktoberfest in der Gemeindehalle organisiert. Viele Feierlustige kamen sich in die aufwendig gestaltete Oktoberfesthalle.

Veröffentlicht: 25.09.2023