101 Jugendliche kämpfen um Titel des imt Champion 2023

Vom 25. bis 28. Juli fand auf der Anlage des Golfclub Reischenhof die 13. International Matchplay Trophy des Baden–Württembergischen Golfverbands statt. Insgesamt 101 Mädchen und Jungen im Alter bis 18 Jahre waren am Parcours über vier Tage bis zu sechsmal über 18 Löcher am Start.

Das unbeständige Wetter mit Gewittern stellte die Turnierverantwortliche des BWGV, Nina Mühl, und ihr Team sowie Steffen Augustin, Manager am GC Reischenhof, die ersten Tage vor eine schwere Aufgabe. Den beiden Lokalmatadoren Jakob Fritz vom Reischenhof und Nico Blankenhorn vom GC Ulm, die dank einer Wildcard ins Teilnehmerfeld gekommen waren, spielte das Wetter laut Pressemitteilung übel mit.

Rund 15 Stunden harrten die beiden am Mittwoch auf der Anlage aus, konnten sich jedoch keinen Platz in den begehrten Matchplays sichern. Hiefür qualifizierten sich lediglich die besten 24 Jungen und 24 Mädchen qualifizieren sich für die Matchplay Phase. Bereut haben die beiden ihre Teilnahme aber nicht, konnten sie doch wichtige Erfahrungen bei einem so hochrangig besetzten Turnier mit internationalem Teilnehmerfeld sammeln.

Am Donnerstag und Freitag ging es für die qualifizierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Matchplay Phase. Hier spielen Mann gegen Mann und Frau gegen Frau. Dieses spannende Turnierformat gibt es in Deutschland für Jugendliche nur bei der imt.

Bei den Jungen wurde der Sieger erst durch ein Stechen am ersten Extraloch entschieden. Es gewann der 18–jährige amtierende Europameister Finn Kölle vom Golfclub St. Leon–Rot gegen Benedikt Boensch vom GC Herzogenaurach. Dritter wurde Florentin Meller, ebenfalls St. Leon–Rot.

Bei den Mädchen konnte sich Lilian Joy Bühle vom GC Kirchheim–Wendlingen im Finale gegen Maya Burmann (GC St. Leon–Rot) durchsetzen. Dritte wurde Anna–Katharina Brehm (Öschberghof).

Mit diesem Turnier unterstütze der Baden–Württembergische Golfverband vor allem die baden–württembergische, aber auch die bundesweite und internationale Golfjugend, betonte Otto Leibfritz, Präsident des BWGV, bei der Siegerehrung.

Manfred Kohlhammer, Vizepräsident und Initiator der imt, bedankte sich bei Siegfried Drost, Präsident des GC Reischenhof, für die perfekten Rahmenbedingungen. Die imt wird auch die kommenden zwei Jahre auf dem Reischenhof ausgetragen.