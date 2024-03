Wacker Biberach plant eine dritte Mannschaft

Rund 60 Mann umfasst das aktuelle Aufgebot des FC Wacker Biberach für seine beiden Männer-Teams: Er plant daher mit einem dritten Mannschaft in die Saison 24/25 zu gehen - vorausgesetzt, es zeigen genügend Spieler daran Interesse. Um das festzustellen, hat der Verein einen „Probelauf“ gestartet: mit Training am Montag um 19 Uhr auf dem Übungsfeld, ab April dann auf dem Kunstrasenplatz, Treffpunkt und Umkleideraum ist am Erlenweg.

Für die „Dritte“ wurde Bernd Schick aus Bad Waldsee als Trainer gewonnen. Ein alter Bekannter, der jahrelang in der Zweiten und in der AH des FC Wacker gekickt hat und ein regelmäßiger Besucher bei den Spielen der Ersten. In den ersten Wochen bittet er immer am Montag um 19 Uhr auf dem Übungsfeld, ab April dann auf dem Kunstrasenplatz zum Training (Umkleideraum ist am Erlenweg), dazu kommt eventuell noch das eine oder andere Spiel.

Das neue Angebot des FC Wacker richtet sich vor allem an die Akteure der Zweiten, die heuer zu kurz gekommen sind - was sich in Anbetracht deren großen Kaders (mit über 40 Spielern) leider nicht vermeiden ließ. Willkommen in der „Dritten“ sind aber auch Neulinge, die noch nie in einem Verein gekickt haben oder zwischenzeitlich aufgehört haben. Wer einfach mal reinschnuppern will, kann dies bis zur Sommerpause kostenlos tun.

Zusammen mit den 23 Mann aus der Kader der Ersten verfügt der FC Wacker also über rund 60 Spieler bei den Männern. Eine so stolze wie erstaunliche Zahl. Sie steht im Gegensatz zur allgemeinen Entwicklung im Amateur-Fußball, denn vielenorts klagen die Vereine über Schwund bei ihrem kickenden Personal, der sie zu Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen „zwingt“. Die Verantwortlichen des FC Wacker freuen sich derweil mächtig über den großen Zuspruch und Zulauf bei ihren Männern und sehen ihn als Beleg, dass sie nicht alles falsch gemacht haben in der (jüngeren) Vergangenheit und der Verein an Beliebtheit gewonnen hat.

Kontakt: Abteilungsleiter Uwe Ehing, Telefon: 0173-2339435 - Mail: [email protected].