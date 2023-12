Beim Gottesdienst am 29. Oktober in der Mariä Himmelfahrt Kirche in Steinhausen an der Rottum wurden Emilia Bentele, Marvin Borner, Gabriel Hermann, David Maucher und Marius Neff in die Ministrantenschar aufgenommen. Dabei durften die 5 neuen Ministranten während des Gottesdienstes ihr erstes Mal in der Kirche dienen. Pfarrer Humphrey zelebrierte den Gottesdienst der das Thema „Wachsen wie ein Baum“ hatte und segnete die Kreuze, welche im Anschluss von den Oberministranten Lena und Lara zusammen mit den Ministranten-Ausweisen überreicht wurden.

Nachdem die 5 neuen Ministranten feierlich aufgenommen worden sind, mussten wir uns leider auch von zwei langjährigen Ministranten trennen, was uns alles andere als leicht viel. Für fünf Jahre im Dienst in der Kirchengemeinde wurde Manuel Egle und Simon Ries für 9 Jahren geehrt. Die zwei erhielten ein Geschenk, eine Urkunde und ein herzliches Vergelt's Gott von Pfarrer Humphrey.

Die Ministrantenschar von Steinhausen an der Rottum besteht aktuell aus 28 Ministranten.