Vortrag „Jugend im Nationalsozialismus“

Zum Thema „Jugend im Nationalsozialismus am Beispiel von Ochsenhausen“ gab es eine Informationsveranstaltung am Dienstag, 21.11.2023, um 14:00 Uhr in Ochsenhausen im „Adler“.

Fabian Gmeinder und Sarah Göser vom Gymnasium Ochsenhausen recherchierten dazu seit mehr als einem Jahr. Der Einladung waren ca. 30 Personen aus Ochsenhausen sowie auch aus Biberach gefolgt. Unter den Zuhörern war auch ein 95 jähriger Zeitzeuge. Die Teilnehmer verfolgten sehr konzentriert die Ausführungen. Auch interessante Zwischenfragen und eine rege Diskussion während und auch nach der Veranstaltung zeigten die sehr positive Resonanz auf.

Es wurden die Auswirkungen der „Gleichschaltung“ des NS-Regimes auf die Jugend in Ochsenhausen aufgezeigt sowie die an die Jugend gerichtete NS-Propaganda analysiert Außerdem wurde vorgeführt , welche Auswirkungen das Kriegsende auf die Jugend hatte. Auf sehr großes Interesse ist das Schicksal der damals in Ochsenhausen lebenden jüdischen Familie Haarburger gestoßen.

Der Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. plant in Kürze auch einen Vortrag mit einem Träger des Bundesverdienstkreuzes einen Vortrag „Über Israel, Städtefreundschaft sowie Kultur- und Jugendaustausch“.