Vortrag beleuchtet neue Aspekte zu Nikolaus Betscher

Bei der Jahreshauptversammlung der Nikolaus Betscher-Gesellschaft Berkheim am 12. November (212. Todestag von Nikolaus Betscher) wurde nicht nur das Formelle erledigt, sondern auch ein spannender Vortrag gehört: Michael Graf Münster, Landeskirchenmusikdirektor a.D. in Hessen und Nassau, sprach über den letzten Abt der Prämonstratenser-Reichsabtei Rot und Komponisten Nikolaus Betscher.

Vom Berkheimer Bauernbuben war Betscher zum Abt eines reichsfreien Klosters aufgestiegen und damit einem Fürsten oder Bischof gleichgestellt. Er wurde Generalvikar und Visitator des Prämonstratenserordens für Schwaben, das Elsass und die Schweiz. Drei Porträts von Betscher sind in Berkheim, Rot an der Rot und Maria Steinbach erhalten. Sie spiegeln repräsentativ gemalt seine Würde wider. Aber auch die Tragik seines Lebens wurde deutlich, hat Betscher doch seine vollständige Absetzung und die Auflösung seines Klosters in der Säkularisation erleben müssen. Der aus Biberach stammende Künstler Hermann Weber ist dadurch zu seinen über 100 Werken zu Betscher inspiriert worden.

Graf Münster überraschte selbst Kenner mit seinem neuen Blickwinkel des Musikpraktikers und aufführenden Dirigenten. Die Akustik, die Standorte der damaligen Ensembles und der Klangraum der Kirche wurden höchst sensibel thematisiert. Laut seiner Darstellung waren es wohl eher kleine Ensembles, die auf der Empore überwiegend vorn an der Brüstung musizierten, sodass bei einer „Volksmesse“ die Musik „wie eine Stimme von oben“ erlebt werden konnte, räumlich wie auch vom inneren religiösen Erleben her. Der Referent verglich die akustische Situation der Thomaskirche in Leipzig und der Roter Kirche. Die Beziehungen zum Marchtaler Komponisten Isfrid Kayser kamen zur Sprache, wie auch die sicher anzunehmende Zusammenarbeit mit dem nur sieben Jahre jüngeren Biberacher Musikdirektor Justin Heinrich Knecht.

Vorsitzender der vor 3 Jahren gegründeten Nikolaus Betscher-Gesellschaft ist Bürgermeister Walther Puza, sein Stellvertreter Berkheimer Pfarrer und Prämonstratenser-Pater Johannes-Baptist Schmid. Die beiden wurden wie die weiteren Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt: Schatzmeisterin ist Brigitte Jäger, Schriftführer ist Victor Schätzle, Beisitzer sind Julian Enßle, Beatrix Mack-Stähle und Gerolda Hacker. Ebenfalls wurde ein Fachbeirat gewählt, der den Vorstand künftig in seiner Arbeit unterstützt.