Vorstandsteam im Amt bestätigt

Was würde besser passen, als im 100. Vereinsjahr die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Oberholzheim, mit den „Jubiläumsklängen“ zu eröffnen. Im abgelaufenen Jahr, war bereits vieles auf die Feierlichkeiten zum 100jährigen ausgerichtet, so die Vorsitzende Tanja Glöckle. Sie vergaß aber nicht, das Frühlingsfest, welches bereits beim Zeltaufbau neue Erfahrungen mit sich brachte zu erwähnen.

Der Zeltplatz war durch ergiebige Niederschläge so aufgeweicht, das viele Abläufe nicht wie gewohnt ausgeführt werden konnten. Den Berichten konnte man entnehmen, zu welch guten musikalischen Leistungen die Aktiven, unter ihrem Dirigenten Fabian Barth, bereit waren. Beim Kirchenkonzert, zusammen mit der Gesangsgruppe „ Crescendo“ gab es viel Applaus für die Akteure. Ein Highlight für die Musiker war eine Musikprobe mit Peter Schad. Er studierte mit ihnen einen von ihm für den MVO komponierten Marsch ein. In digitaler Form ließ Markus Lau das Vereinsjahr nochmals Revue passieren, wobei vor allem auch, die kameradschaftlichen Anlässe nochmals in Erinnerung gerufen wurden. Ein weiteres herausragendes Ereignis war, der Workshop mit Franz Tröster von den „Egerländer Musikanten“.

Das die Vereinsfinanzen bei Melanie Werner und Ramona Ege in besten Händen sind stellte sich bei ihrem Bericht, und aus der Kassenprüfung von Michael Harmuth und Martin Paal heraus. Carina Fritz übermittelte die lobenden Worte des verhinderten Dirigenten Fabian Barth, der den 41 abgehaltenen Musikproben ein positives Ergebnis abgewinnen konnte. Weiter vermittelte Carina Fritz, das die 37 Kinder und Jugendlichen die derzeit in Ausbildung sind, bereits sehr gute Ansätze gezeigt haben. Was nicht zuletzt auf eine perfekte musikalische Früherziehung durch Anita Fürst und Lina Birk zurück zu führen ist. Erfreut zeigte sich Bürgermeister Dominik Scholz über den Elan und das Engagement mit welchem man das Jubiläum angehe, sicherte dabei auch jegliche Unterstützung von Seiten der Gemeinde zu. Als Vorstand wurden Andreas Dürr und Tanja Glöckle wiedergewählt. Auch Melanie Werner als Kassenverwalterin. Fabio Reiff, Patrick Mäschle und Christian Dürr wurden als Beisitzer bestätigt. Ernst Paal und Walter Hiller bekamen für ihren 100%igen Probenbesuch ein Präsent. Den C 1 Lehrgang konnten Carina Fritz, Markus Lau, Michael Lau und Thomas Lau erfolgreich abschliessen.