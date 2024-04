Vorspielnachmittag beim Musikverein Oberholzheim

Wieder einmal haben die Kinder und Jugendlichen des Oberholzheimer Musikvereins ihren Gästen beim jährlichen Vorspielnachmittag am Sonntag, 17. März, ein abwechslungsreiches Programm präsentiert.

Sowohl die Allerkleinsten in der musikalischen Früherziehung und Grundausbildung zeigten ihr Können als auch 15 Kinder der Instrumentalausbildung. Nach einer kleinen Umbaupause nahm die gemeinsame Jugendkapelle unter der Leitung von Michael Lau auf der Bühne Platz und spielte für die anwesenden Zuhörer die Titel „Michael Jackson Hit Mix“, „Disney Film Favorites“ und „The Greatest Showman“. In der Jugendkapelle spielen derzeit rund 20 Kinder aus den Musikvereinen Achstetten, Oberholzheim und Stetten.

Anschließend lud der Musikverein Oberholzheim noch zur Instrumentenvorstellung im Jugendraum ein, bei der alle interessierten Kinder die beim Musikverein zu erlernenden Instrumente ausprobieren konnten. Der Nachmittag klang bei gemütlichem Beisammensein mit Kaffee und Kuchen aus.

Der Musikverein Oberholzheim startet vor den Sommerferien wieder mit einer Abfrage, welche Kinder sich ab dem neuen Schuljahr für die Teilnahme an der musikalischen Früherziehung oder Grundausbildung, am Blockflötenunterricht, am Instrumentenkarussell oder für das Erlernen eines Instruments interessieren. Schon heute kann man sich bei Interesse beim Jugendleiterteam per Mail unter [email protected] melden.