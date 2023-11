Vorlesen ist sehr wichtig

Am bundesweiten Vorlesetag hat der kath. Kindergarten St. Michael einen Ausflug in die Stadtbücherei gemacht. Dort wurde den ausgewählten Kindern und ihren Eltern das Vorlesen erklärt, gezeigt und man konnte den Vorteil des Ausleihens gleich erleben. Ein besonderes Angebot war dann noch das Bilderbuchkino. In unserem Kindergarten ist das Vorlesen von Büchern ein wichtiges Angebot der täglichen Arbeit und es sollte auch innerhalb der Familien eine Selbstverständlichkeit sein. Denn Vorlesen hat viele Facetten des Lernens und die Kinder genießen diese wertvolle Zeit.

