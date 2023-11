Vorleseaktion mit Oberbürgermeister Ingo Bergmann

Bei einer Vorleseaktion im Kath. Kindergarten St. Martin in Untersulmetingen zeigte sich Herr Oberbürgermeister Ingo Bergmann ganz nah und schenkte den Kindern seine Zeit. Als liebevoller Familienvater liegen ihm seine Kinder und alle Kinder der Stadt Laupheim sehr am Herzen. Er weiß genau, um die Bedeutung des Spracherwerbs und den Fokus der Kindertageseinrichtungen auf die tägliche Sprachförderung. Mitgebracht hatte er die Lieblingsbücher seiner Kinder. Mit dem Buch „Die kleine Motte, die davon träumte, anders zu sein“ zog Herr Bergmann die Kindergartenkinder in seinen Bann und verdeutlichte mit diesem Buch, dass man alles schaffen kann, wenn man an seine Träume glaubt. Anschließend durften die Kinder Herrn Bergmann ihre interessierten Fragen stellen. So haben sie beispielsweise erfahren, welche Aufgaben ein Oberbürgermeister hat. Mit glücklichen Kinderaugen und einem herzlichen Dankeschön wurde Herr Bergmann verabschiedet, in der Hoffnung auf eine Wiederholung im nächsten Jahr. Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages am 17. November, erhielt jedes Kind, durch eine Initiative des Bundesministeriums für Familie und der Stiftung Lesen, ein Lesemaus-Buch für Zuhause.

