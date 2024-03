Vorfreude auf eine vielversprechende Bade-Saison 2024

Insgesamt 20 Teilnehmer waren der Einladung des Fördervereins Freibad zur Jahreshauptversammlung am vergangenen Donnerstag ins Feuerwehrhaus Warthausen gefolgt. Nach der Begrüßung durch den Vorstand wurde anhand einer informativen und unterhaltsamen Powerpoint Präsentation, die Christian Restle und Thomas Beckert abwechselnd vortrugen, das vergangene Jahr Revue passieren gelassen.

Angefangen mit der positiven Entwicklung der Mitgliederzahl, die auf über 50 angewachsen war, wurden die zahlreichen Tätigkeiten des Vorstandes und alle durchgeführten Veranstaltungen gezeigt. Mit Blumenstrauß, Gutschein und viel Applaus wurde dabei den Übungsleiterinnen der Wassergymnastik besonders gedankt.

Viele kleine und große Projekte, die durch Organisation und Koordination des Fördervereins ermöglicht worden waren, wurden erwähnt. Die Auflistung ging von zahlreichen Reparaturen über Malerarbeiten und Bepflanzung bis hin zur Errichtung des Wasserspielplatzes. Natürlich durfte dabei auch die Anschaffung von Tischtennisplatten und Liegen und die Neustrukturierung der Bücherbörse nicht fehlen. Gezeigt wurde ebenso, dass durch eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Gemeinde, Vereinen und Unternehmen zahlreiche Fördermöglichkeiten und Nutzungsoptimierung bewirkt wurden. Aktuelles Projekt ist der durch Sturm und Schneebruch stark dezimierte Baumbestand auf der Liegewiese. Mittels Spendenaktion und Unterstützung durch Firmen aus der Region können bei der kommenden Mitmachaktion Mitte April viele neue Schattenbäume gepflanzt werden.

Nach einem Ausblick auf die vielen geplanten Aktivitäten in der kommenden Saison (für die der Kartenvorverkauf bereits begonnen hat) erhielten die Anwesenden durch den Bürgermeister auch einen Rückblick aus Sicht der Gemeinde. Zum Abschluss wurde zunächst der Vorstand einstimmig entlastet, bevor die Gäste in der Fragerunde ihre zahlreichen Ideen, Wünsche und Vorschläge vortrugen. Viele dieser Anregungen sollen in die kommenden Sitzungen des Fördervereins aufgenommen und diskutiert werden. Bei Getränken und Saiten mit Brot konnten die Gäste den Abend ausklingen lassen.