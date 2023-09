Vorbereitungsturnier für die TSVlerInnen

Zum Auftakt der Saison, die am Wochenende des 7. und 8. Oktober startet, nahmen die Herren und Damen 1 des TSV Laupheim Volleyball am Vorbereitungsturnier des VC Baustetten teil. Die Herren starteten am Samstag und konnten sich trotz unterbesetzter Mannschaft den zweiten Platz sichern. Die Trainerin Eva Schickorr ist zuversichtlich mit voller Belegung der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen. Am Sonntag spielten die Damen 1 gegen Gegnerinnen aus der Verbands- und Oberliga. Auch hier zeigt sich die Mannschaft zuversichtlich und ist bereit für eine erfolgreiche Saison. Foto: TSV Laupheim

