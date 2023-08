Vorbereitung für gemeinsame Einsätze

Am Mittwoch, 2. August, trafen sich rund 45 Einsatzkräfte der DLRG und den Feuerwehren Muttensweiler und Ummendorf am dortigen Badesee. Ziel war es, den Feuerwehren die vielfältige Arbeit der DLRG als Wasser–Rettungsdienst vorzustellen, um für Einsätze, beispielsweise eine Personensuche am Badesee oder eine überflutete Straße bei Hochwasser, bestens vorbereitet zu sein. Die DLRG hatte hierfür fünf Stationen vorbereitet. Neben der Vorstellung des Einsatzfahrzeugs mit Boot zeigte ein Tauchtrupp, nach welchem Suchmuster der Seegrund nach einer vermissten Person abgesucht wird. Auch die persönliche Schutzausrüstung für die Fließwasserrettung wurde vorgestellt. Dabei wurde erklärt, welche Aufgabe die Feuerwehr bei der Fließwasserrettung übernehmen könnte. An zwei Stationen wurden verschiedene Rettungsgeräte und deren Handhabung, so wie die Grundlagen des Rettungsschwimmens erklärt, die die Feuerwehrleute im Badesee direkt ausprobieren konnten. Im Anschluss daran wurde gemeinsam gegrillt und es bot sich die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch.

