Von Kriegsgräbern bis zur Prager Botschaft

Das Jugendlager Federsee des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge führte in diesem Jahr Instandhaltungs- und Pflegearbeiten auf der deutschen Kriegsgräberstätte im tschechischen Brünn durch (die Schwäbische Zeitung berichtete). Auf dem Rückweg nach Oberschwaben machte die Gruppe einen Zwischenstopp in der tschechischen Hauptstadt Prag.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen besuchten bei Prag zunächst die Gedenkstätte im Dorf Lidice. Das Dorf wurde 1942 nach dem tödlichen Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren Reinhard Heydrich durch die Nationalsozialisten zerstört und dem Erdboden gleichgemacht. Die Dorfbewohner wurden erschossen oder in Konzentrationslager deportiert. Bei der Führung über das Gelände des ehemaligen Dorfs hinterließ insbesondere das Denkmal der ermordeten Kinder tiefen Eindruck. Die im Jahr 2000 fertiggestellte Skulptur mit 82 überlebensgroßen Kinderfiguren erinnert heute auch an die Kinderopfer aller Kriege.

In Prag besuchte die Gruppe unter anderem die Deutsche Botschaft im Palais Lobkowicz. Weltweit bekannt wurde die Prager Botschaft im Spätsommer 1989, als dort Tausende DDR-Bürger, die in den Westen fliehen wollten, Zuflucht suchten. Der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher verkündete vom Balkon aus die Ausreisemöglichkeit in die Freiheit. Die Führung und die Gespräche in der Botschaft machten den jungen Leuten deutlich, dass diese Ereignisse ein Meilenstein auf dem Weg zum Fall des Eisernen Vorhangs und zur deutschen Wiedervereinigung waren.

Wie bei der ganzen Tschechienreise blieb neben den Instandhaltungsarbeiten auf der Kriegsgräberstätte in Brünn und dem Ausflugs- und Bildungsprogramm auch in Prag genug Zeit für individuelle Erkundungen und Freizeit. „Arbeit, Geschichte und Spaß ‐ die Kombination aus gemeinsamer Arbeit auf dem Soldatenfriedhof, historisch-politischer Bildung an authentischen Orten und einem ansprechenden Freizeitprogramm hat auch in diesem Jahr wieder sehr gut funktioniert“, zieht Klaus Knoll, der das Jugendlager ehrenamtlich leitete, ein zufriedenes Fazit.

Auf der Heimfahrt von Prag schloss die Besichtigung des ehemaligen Klosters Kladrau (Kladruby), das nach seiner Gründung im 12. Jahrhundert stark durch die Entsendung von Benediktinermönchen aus Zwiefalten beeinflusst wurde, die Reise durch Tschechien ab.