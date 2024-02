Das kommende Wochenende steht vielerorts im Zeichen der Fasnet. Doch auch abseits des närrischen Treibens ist in der Region einiges los. Hier gibt es einen Überblick über Veranstaltungen, die einen Besuch lohnen könnten.

Die Narren regieren in der Region

6000 Maskenträger und Musikanten werden am Wochenende in Riedlingen beim Landschaftstreffen Donau des VSAN erwartet. Die Narrenzunft Gole rechnet mit 10.000 Besucherinnen und Besuchern. Höhepunkt sind am Samstag, 3. Februar, ab 17.30 Uhr das traditionelle „Raus mit em Gole“ mit Fackeleinzug in die Stadt sowie die Brauchtumsaufführungen auf dem Marktplatz ab 20 Uhr. Am Sonntag, 4. Februar, steht die Stadt dann beim Großen Umzug ab 13.30 Uhr Kopf.

Die Narrenzunft Gole rechnet mit 10.000 Besucherinnen und Besuchern. (Foto: Marion Buck )

Am Freitag, 2. Februar, findet ab 19 Uhr im Kurzentrum Bad Buchau der Bandscheibenball statt. Mit dabei sind auch die Künstler Alexandra Hofmann und Bernd Kohlhepp. Am Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar, steigt in der Westerheimer Alb-Halle der Bürgerball. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Am Samstag, 3. Februar, beginnt in Warthausen ab 14 Uhr eine Kinderfasnet in der Turn- und Festhalle. In der Narrhalla „Kapf“ in Ochsenhausen findet zudem ab 19 Uhr die erste Große Prunksitzung statt. In Ehingen beginnt der Narrenball ab 20 Uhr in der Lindenhalle. Eberhardzell richtet ab 20 Uhr in der Umlachtalhalle den ersten Bunten Abend aus, die Erlenmooser feiern zur selben Zeit ihren Bürgerball im Gemeindesaal, genau wie die Narren aus Gutenzell in der Festhalle oder TSV-Ball unter dem Motto „Die besten Dream Teams“ in der Turn- und Festhalle Kirchberg.

Der Sonntag, 4. Februar, beginnt für die Laup’r Waidäg um 13.30 Uhr am Kulturhaus Laupheim. Dort lassen sie zunächst die Fasnet aus dem Schlosstürmle und ziehen dann beim „Narrajuck“ zum Rathausplatz. Ab 14 Uhr stehen in der Turn- und Festhalle Mettenberg sowie in der Festhalle Nellingen die Kinderfasneten an. Die Narrenzunft Burgrieden feiert in der Rottalhalle ebenfalls ab 14 Uhr die Kinderfasnet. Auch am Sonntag ab 19 Uhr ist in Winterstettendorf die „Dorfer Fasnet“ mit buntem Programm und Tanz im Gemeindehaus geplant.

„Back to Basic“-Party in Biberach

In der Kulturhalle Abdera in Biberach leben bei der „Back to Basic“-Party am Freitag, 2. Februar, die 70er/80er wieder auf. DJ Andi P lässt dabei laut Veranstalter das Flair des legendären Go-In in Kanzach wieder aufleben. Einlass ist ab 20 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro.

Zwischenmenschliche Verbindung neu entdecken

Dr. Lisa Federle, Dieter Thomas Kuhn und Philipp Feldtkeller treten am Freitag, 2. Februar, im Roxy in Ulm auf. „Vom Glück des Zuhörens - wie uns gute Beziehungen stark machen“ ist der Titel des Programms.

Dieter Thomas Kuhn (Foto) ist gemeinsam mit Dr. Lisa Federle, und Philipp Feldtkeller zu sehen mit dem Programm „Vom Glück des Zuhörens - wie uns gute Beziehungen stark machen“. (Foto: Dominic Pencz/dpa )

Dabei soll das Publikum laut Veranstalter die Bedeutung des Zuhörens und der zwischenmenschlichen Verbindung neu entdecken. Lisa Federle verkörpert die Rolle der Geschichtenerzählerin, Sänger Dieter Thomas Kuhn füllt den Raum mit seiner Musik. Begleitet wird er von Musiker Philipp Feldtkeller.

Kinderbuchklassiker als Puppentheater

Die Streiche von Max und Moritz sind seit Generationen beliebt. Wer die Geschichte der beiden Lausebengel als Puppentheater erleben möchte, kann am Sonntag, 4. Februar, ab 15 Uhr ins Laupheimer Kulturhaus kommen. Karten gibt es ab sieben Euro, das Stück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Multivisionsschau in Ulm

Fotograf und Diplom-Geograph Michael Martin kommt am Freitag, 2. Februar, ins Kornhaus nach Ulm. Dort präsentiert er ab 19 Uhr sein neues Projekt „Terra - Gesichter der Erde“, für das er fünf Jahre um die Welt reiste. Seine Erlebnisse mit Landschaften, Tiere, Pflanzen und Kulturen stellt er nun in seiner Multivisionsschau vor. Eine Karte kostet 29 Euro.