„Vom Weinviertel ins Schwabenland“

Unter diesem Motto wurden zahlreiche Besucher am 4. November in der Festhalle Warthausen von der Stadtmusik Maissau (Kapellmeister: Johannes Wiesböck) und der Musikkapelle aus Warthausen (Dirigent: Peter Schuck) mit auf eine musikalische Reise genommen.

Nach Begrüßung des Vorsitzenden „Musikbetrieb“ Lennart Weiß und dem Obmann aus Maissau, Hubert Wimmer, startete die Stadtmusik Maissau mit Kompositionen aus Niederösterreich, wie dem Stück „Overture of a New Life“ und „Mariandl“, dem bekannten österreichischen Schlager, bei dem Hubert Wimmer als Flügelhornsolist glänzte. Im Stück „Vivat“ wurde den Besuchern das typische österreichische Lebensgefühl und die Schönheit der Natur in der Wachau vermittelt.

Die Stadtkapelle Maissau ließ es sich nicht nehmen und überreichte dem Musikverein ein Gastgeschenk in Form von etlichen Kartons Wein aus Maissau. Im Gegenzug wurden den Musikerinnen und Musikern aus Maissau für die lange Heimfahrt ein Rucksack voller schwäbischer Köstlichkeiten übergeben.

Mit dem letzten Stück „Jazz Waltz No.1“ verabschiedete sich die Stadtkapelle Maissau unter langanhaltendem Applaus in die Pause.

Nach der Pause wurde dem Weinviertel der Rücken gekehrt und die Zuhörer durch den Musikverein Warthausen mit dem Stück „Schwabenstreiche“ in die heimischen Gefilde geleitet. Mit dem Stück „Die Hexe und die Heilige“, das von einer Geschichte aus Ellwangen an der Jagst im 16. Jahrhundert handelt, ging es mystisch und am Ende gar traurig weiter. Im Stück „Klang der Alpen“ wurden Impressionen, Traditionen und Visionen aus den Alpen elegant verarbeitet, diese Darbietung des Musikvereins konnten durchaus als Ohrenschmaus bezeichnet werden. Das jüngere oder jung gebliebene Publikum wurde treffsicher auf den Punkt durch die Stücke „PUR in Concert“ und „Pommfr(h)ist“ in Begeisterung versetzt. Ein Highlight des Gemeinschaftskonzerts war der beeindruckende gemeinsame Auftritt beider Kapellen mit fast 100 Musikerinnen und Musikern mit zwei Stücken aus der jeweiligen Heimat.

Der Vorsitzende „Festbetrieb“ Florian Gretzinger leitete nach seinen Dankesworten für die vielen Helfer im Hintergrund, zur Zugabe „Schloss Maissau“ über, welche mit anhaltendem Applaus quittiert wurde.

Die Ehrungen für langjähriges aktives Musizieren wurden im Rahmen des Konzerts von Wolfgang Kammerlander vom Blasmusik Kreisverband Biberach vorgenommen ‐ siehe extra Bericht.