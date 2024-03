Volleyball - Württembergische Meisterschaft

Am 02.03.2024 wurde in der Sporthalle des TV Cannstatt die Endrunde um die Württembergische Meisterschaft der U16-Jugend ausgetragen. Die TG Biberach hatte sich als 2. Platzierter der Bezirksstaffel Süd die Teilnahme gesichert. Es wurde zunächst in 2 Vierergruppen (Gr. A: SV 1845 Esslingen, VfB Ulm, MTV Ludwigsburg, TG Biberach; Gr. B: TV Cannstatt 1846, VfB Friedrichshafen, TV Rottenburg, TV Mühlacker) jeder gegen jeden auf 2 Sätze gespielt. Im ersten Spiel ging es gleich gegen den MTV Ludwigsburg, die zuvor Leistungsstaffel gespielt hatten und klar favorisiert waren. Im gesamten Spiel kam die TG Biberach nicht ins Spiel; viele Eigenfehler vor allem auch im sonst sicheren Aufschlagspiel führten zu einer deutlichen 2:0-Niederlage (25:16; 25:16). Im 2. Spiel gegen den VfB Ulm lief es besser. Durch eine gute Feldabwehr und Annahme konnten die Jungs mit platzierten Angriffen punkten. Aufgrund der erneut häufig fehlerhaften Aufschläge war das Spiel eine knappe Angelegenheit. Am Ende hieß es 2:0 für die Biberacher (25:22; 25:22). Im letzten Spiel der Gruppe A gegen den SV 1845 Esslingen war der Verlauf ähnlich. Unsere Jungs konnten sich erneut mit 2:0 (25:23; 25:21) durchsetzen und sicherten sich den 2. Platz in der Gruppe A.

Nun ging es im Halbfinale (Überkreuzvergleich) gegen den SV Rottenburg (1. der Gr. B). Gegen die starken Rottenburger, die ebenfalls Leistungsstaffel gespielt hatten, konnten die Biberacher in beiden Sätzen bis 10:10 mithalten, mussten sich aber der deutlich stärkeren Mannschaft mit 2:0 geschlagen geben. Im Spiel um Platz 3 trafen die TGler erneut auf die Ludwigsburger, die im 2. Halbfinale gegen den TV Rottenburg mit 2:0 verloren hatten. Die Biberacher spielten im 1. Satz stark auf. Mit einem perfekten Aufschlagspiel und einer konzentrierten Leistung konnten sie diesen mit 25:17 für sich entscheiden. In Durchgang 2 ließ die Konzentration deutlich nach, die Fehler häuften sich und der Satz ging an die Ludwigsburger (10:25). Im entscheidenden 3. Satz war zunächst ein ausgeglichenes Spiel zusehen. Am Ende gewannen die Volleyballer des MTV Ludwigsburg den Tiebreak mit 15:10. Trainer Andrej Bangert war hoch zufrieden mit der Leistung und dem 4. Platz seines jungen Teams.

Der VfB Friedrichshafen sicherte sich im Finale mit einem knappen 2-Satz-Sieg gegen den TV Rottenburg die Teilnahme an den Regionalmeisterschaften Süd.