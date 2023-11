Volkstrauertag - trauert das Volk? Trauert Gott mit uns?

Mit einer ökumenischen Messe feierten der evangelische Dekan Matthias Krack und der katholische Diakon Thomas Lerner den Volkstrauertag in Mittelbiberach. Mit dabei war die Bürgerwehr. Zur Kranzniederlegung vor der Kirche hielt Bürgermeister Florian Hänle eine Ansprache.

In den Gedanken der beiden Geistlichen ging es um das Leid, die Schmerzen und die Folgen der sinnlosen Kriege, die uns auch heute in weiterer Nachbarschaft noch heimsuchen.

Diakon Lerner erläuterte den Gegensatz, dass Menschen fähig sind, sowohl Gutes als auch Böses zu tun. Er erinnerte auch, dass wir die Aufgabe haben, dem Frieden zu dienen und ihn aktiv zu befördern.

In der Predigt, die Dekan Krack hielt, ging es um die Frage: Wollen die Menschen keinen Frieden? Er erinnerte an die Weltkriege, an den Überfall Russlands auf die Ukraine und den Terrorangriff der Hamas auf Israel, aber auch an die Kriege in Afrika. Krack spricht von den getöteten Soldaten, von den körperlich und psychisch Verwundeten. Das Evangelium, das vom Weltgericht spricht ,zeigt auf, dass wir ewiges Leben oder Verdammnis, Tod oder Leben zu erwarten haben“. Das Flehen um Gnade ist nun erfolglos. „Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan“. Was, wenn es die letzte Instanz gibt, die unser Handeln beurteilt. Dieses Bild von der unterlassenen Barmherzigkeit, der Friedfertigkeit kann Ängste auslösen. Es kann ein „zu spät“ geben, davor warnt Jesus.

„Die Geschichte vom Weltgericht nimmt nicht das Ende der Welt in den Blick, sondern beschäftigt sich mit der Zeit vor dem Ende. Will man am Ende auf der richtigen Seite stehen, genügt es Christus zu finden, dort wo die Menschen Mangel erleiden, in jeglicher Form. Sie, die Menschen merken nicht einmal, dass ihnen Wärme, Barmherzigkeit, Menschlichkeit fehlen, deshalb kommen sie nicht in die Hölle, sie leben schon in der Hölle, ohne es zu merken“, so Krack. Dennoch bleibt die Hoffnung, dass Christus Richter und Retter ist. Das Prinzip Nächstenliebe führt zum Heil.

Bei der anschließenden Totenehrung sprach Hänle darüber, dass wir für Freiheit und Frieden selbst verantwortlich sind. „Es ist machbar, Frieden zu stiften und zu erhalten“. Er sprach damit nicht nur die Krisenherde in aller Welt an. Die Kranzniederlegung beendete das Gedenken.