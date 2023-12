Volkstrauertag 2023 in Stafflangen

Das 60-jährige Jubiläum des Elyseée-Vertrages und die Kriege in der Ukraine und Nahost standen im Fokus der Gedenkfeier des Volkstrauertages in Stafflangen. „Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen“, zitierte Ortsvorsteher (OV) Helmut Müller in seiner Gedenkrede Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission (2014 - 2019) und Premierminister in Luxemburg (1995 - 2013). Und: „Nirgendwo besser, eindringlicher und bewegender ist zu spüren“, was das europäische Gegeneinander am Schlimmsten bewirken konnte. Am 22. Januar 1963 hätten Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle im Élysée-Palast in Paris den „Élysée-Vertrag“ unterzeichnet. Niemand habe sich vorstellen können, dass der vielzitierten „Erbfeindschaft“ eine Partnerschaft und Freundschaft folgen könnte, sagte Helmut Müller. „Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts“, so lautet ein Zitat von Willy Brandt. „Wie recht er hatte“, so Müller, „erfahren wir täglich, wenn wir die Nachrichten hören“. Unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen gehörten zur Demokratie und seien Kern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. „Wenn auf deutschen Straßen aber menschenverachtende Verbrechen der Hamas gefeiert werden und das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird“, sei das beschämend, betonte Müller. Stafflangen sei eine weltoffene und heimelige Ortschaft, „in der sich alle unabhängig von Nationalität, ihrem Glauben oder ihrem Geschlecht zuhause fühlen dürfen“, bekannte OV Müller. „Heute gedenken wir auch der Opfer von Krieg und Gewalt, sowie der Soldaten, die in den Weltkriegen starben und insbesondere der gefallenen Kameraden aus Stafflangen“. Stafflangen hatte in den 40er-Jahren rund 600 Einwohner und musste einen hohen Blutzoll zahlen. Am Ehrendenkmal sind die Namen von 61 gefallenen oder vermissten Soldaten des zweiten Weltkrieges aufgeführt. Ihnen zu Ehren legte Helmut Müller einen Kranz nieder. Stimmungsvoll, dem Anlass entsprechend, begleitete die Musikkapelle Stafflangen mit Peter Schirmer die von Pfarrer Wunibald Reutlinger zelebrierte Eucharistiefeier und das Totengedenken auf dem Friedhof. Der Silcher-Choral „Ich hatt‘ einen Kameraden“ und die Salutschüsse der Kanoniere beendeten eine würdige Gedenkfeier.

