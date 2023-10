Volksbund verabschiedet Hermann Hamma

In einer Feierstunde bei Oberbürgermeister Norbert Zeidler wurde Hermann Hamma verabschiedet. Hermann Hamma hat jahrzehntelang den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. in Biberach vertreten. Neben der Durchführung der Gedenkfeier am Volkstrauertag war er Ansprechpartner und Organisator vor Ort für alle Belange des Volksbunds. OB Zeidler dankte Hermann Hamma für sein Wirken und freute sich, dass die friedensstiftende Arbeit in Biberach kompetent weitergeht.

Seine Arbeit für den Volksbund wird fortgeführt von Karin Walter und Ferdinand Eßer. Volksbund- Landesgeschäftsführer Oliver Wasem zeichnete Hermann Hamma mit der weiß-goldenen Ehrennadel des Volksbunds für seine langjährige Tätigkeit im Bezirksverband Südbaden-Südwürttemberg aus.