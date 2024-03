Über die Gartenmesse schlendern, anmutigen Pferden zuschauen, mit der Familie kinderfreundliche Workshops besuchen – das und mehr ist am Wochenende in der Region geboten. Unser Veranstaltungsüberblick.

Pop-up week in Biberach

Für eine Woche verwandelt sich ein Leerstand in der Biberacher Innenstadt in eine Kulturlocation. Die Macher des Free Flow Festivals laden von 22. bis 30. März zur Pop-up-Week in die Räume des ehemaligen Fahrradgeschäfts in der Viehmarktstraße 6 ein.

Die Pop-up-Week startet am Freitag, 22. März, ab 21 Uhr mit einer Opening Party mit den beiden DJs Leeu & Whizzi. Am Sonntag, 24. März, geht es dann weiter mit einem großen Familientag, der bereits um 11 Uhr startet. Hier gibt es Aktivitäten für Groß und Klein, unter anderem Eiermalen, Weißwurstfrühstück und verschiedene Workshops.

Tickets für die Opening Party und das komplette Programm gibt es für 10 Euro unter ticket.freeflowevents.de.

Eine Pferdeshow mit Geschichte

Ein Einhorn wird von bösen Mächten gefangen gehalten und eine Prinzessin begibt sich auf eine gefährliche Zeitreise, um es zu retten – diese Geschichte, live mit Pferden aufgeführt, kann man noch bis Sonntag, 24. März, auf dem Gigelberg in Biberach erleben.

Die Show „Magie der Pferde“ findet am Freitag, 22. März, um 15.30 statt, sowie am Samstag, 23. März, um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr und ein letztes Mal am Sonntag, 24. März, um 15 Uhr. Tickets gibt es ab 18 Euro.

Cúl na Mara in Laupheim

Am Samstag, 23. März, tritt die Celtic-Folk-Rock-Gruppe Cúl Na Mara ab 20 Uhr im Laupheimer Schlosscafé auf. Die international erfolgreiche Band bringt eigene Songs sowie irische Klassiker mit. Tickets gibt es ab 13 Euro.

Über die historische Ulmer Altstadt fliegen

Seid ihr schon mal wie ein Vogel über die Ulmer Altstadt aus dem Jahr 1860 geflogen und habt dabei den Wind in eurem Gesicht gespürt? Wenn nicht, dann ist das Virtual Reality-Programm „Birdly“ der Stadt Ulm genau das Richtige. Es ist Teil der „Ulm Stories“ - eine Stadtkampagne, die 600 Jahre Geschichte mithilfe digitaler Technik erlebbar macht.

Der städtische Erlebnisraum m25 am Münsterplatz, in dem die Flugsimulation stattfindet, ist freitags und sonntags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Flug kostet fünf Euro.

„Gartenträume“ auf dem Ulmer Messegelände

Der Frühling hat offiziell begonnen, da wird es dringend Zeit für die Gartensaison. Wer noch Tipps für seinen Garten braucht, sich inspirieren lassen will oder neue Pflanzenarten entdecken möchte, sollte am Wochenende die Messe „Gartenträume“ in Ulm besuchen. Etwa 90 Aussteller, von diversen Betrieben über Gartenexperten bis hin zu einem Pflanzenarzt, veranschaulichen das Thema Garten auf dem Ulmer Messegelände.

Die Messe läuft vom 22. bis zum 24. März und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es online für acht Euro.