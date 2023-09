Vierter Ligaplatz für die TG Biberach

Bei der Landesliga A Oberschwaben im Freien konnten die Zuschauer in Isny am vergangenen Sonntag aufregende Wettkämpfe verfolgen. Die Mannschaft der TG Biberach, bestehend aus Sandro Castrignanò, Anika Herzig, Stephanie Kolb und Finja Gerster startete das Turnier erfolgreich mit drei gewonnenen Matches. Zu Beginn konnten sie in einem sogenannten Leermatch ohne Gegner die zwei Matchpunkte ohne größere Anstrengung erzielen. Gegen die jeweils zweite Mannschaft des SV Hitzkofen und der SGi Isny konnten sich die Biberacher mit 7:3 und 6:2 durchsetzen und weitere Matchpunkte sammeln. Die starke erste Mannschaft der SGi Isny war an diesem Wettkampftag unschlagbar, und die TG Biberach musste sich mit 6:2 geschlagen geben. In der zweiten Hälfte des Turniertags blieb es bis zum Schluss spannend. Nach einer weiteren Niederlage gegen den SV Alleshausen kämpfte die TG Biberach um die letzten Matchpunkte. Gegen den SV Hitzkofen und BSV Ulm wurden alle 5 Sätze ausgereizt und beide Matches endeten unentschieden. Die TG Biberach beendete den Wettkampf auf dem vierten Platz.

