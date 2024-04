Viermal Gold für Laupheim bei Jubiläumsturnier

351 Judoka aus 48 Vereinen auf fünf Matten: Allein schon wegen seiner Dimensionen war der 20. Osterhasen-Freundschafts-Cup, zu dem der JudoTeam Steinheim e.V. am Samstag, 23. März, die Altersklassen U10 und U12 aus ganz Württemberg eingeladen hat, ein ganz besonderes Jubiläumsturnier. Langeweile kam dabei auch zwischen den Kämpfen dank eines Hindernis- und Geschicklichkeitsparkour, einer Eierstation zum Bemalen von Ostereiern und weiteren Angeboten nie auf.

Auch sieben Judoka des TSV Laupheim wollten sich dieses besondere Event nicht entgehen lassen. Zwei Geschwisterpaare waren dabei besonders erfolgreich: Alma und Therese Pfeil, sowie Emilia und Samuel Juhas gewannen alle ihrer insgesamt 13 Kämpfe und konnten sich damit neben dem ersten Platz auch eine Jubiläumsmedaille in Gold sichern. Die meisten ihrer Kämpfe konnten Sie hierbei vorzeitig durch Ippon (höchste Wertung), bereits vor Ablauf der Wettkampfzeit für sich entscheiden. Jack McCulloch erreichte nach jeweils zwei gewonnen und verlorenen Kämpfen mit einem dritten Platz das Mittelfeld seiner Gewichtsklasse. David Ibach, für den dieses Turnier erst das zweite seiner Judolaufbahn war, kämpfte in einem schwierigen Umfeld, in dem alle Gegner erfahrener und schwerer waren und erreichte, wie auch seine Vereinskollegin Elisabeth Müller, den vierten Platz.

Alle Teilnehmer konnten sich abgesehen von Schokoosterhasen auch über Urkunden und Jubiläums-Medaillen freuen.