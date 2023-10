Vier neue DLRG-Strömungsretter ausgebildet

Strömungsretter sind speziell ausgebildete Einsatzkräfte, die eingesetzt werden, wenn bei Überschwemmungen oder in Flüssen Menschen in Not sind. Die Deutsche- Lebensrettungs- Gesellschaft (DLRG) bildet diese Einsatzkräfte aus. Mit Anna Angele, Stefan Keppeler, Johannes Rothenhäusler und Jörg Schönig haben gleich vier DLRG-Einsatzkräfte aus dem Bezirk Federsee die Ausbildung zum Strömungsretter 1 absolviert. Michael Gäßler absolvierte in einem anschließenden Lehrgang die Ausbildung zum Strömungsretter 2.

Für die Ausbildung musste zuerst online ein Theorieteil absolviert werden bevor es, gemeinsam mit anderen Teilnehmern aus Württemberg, für die praktische Ausbildung nach Lofer in Österreich ging. Jeder der Teilnehmer musste bereits im Vorfeld zeigen, dass er den sportlichen Voraussetzungen des Lehrgangs gewachsen war. Dafür mussten 400m in 8 Minuten geschwommen und der Cooper-Lauf bestanden werden. In Lofer übten die angehenden Strömungsretter wichtige Knoten, das Queren eines Flusses und die Rettung von Personen aus der Strömung. Hierbei kamen nicht nur Sprungretter, sondern auch Hilfsmittel, wie die sogenannten Wurfsäcke und Rafts zum Einsatz. Außerdem wurde das Überwinden von Hindernissen, wie beispielweise Zäune oder umgestürzte Bäume im Hochwasser, trainiert. Zur Ausbildung der Strömungsretter gehören auch verschiedene seiltechnische Verfahren. So mussten die Teilnehmer sich beispielsweise von einer rund 10m hohen Brücke in den Fluss abseilen, den Aufbau von Flaschenzügen üben oder einen Verletzten entlang eines Seils durch einen Fluss transportieren.

Bei der Ausbildung zum Strömungsretter 2 stand zusätzlich eine Nachtübung auf dem Programm. Hierbei musste zunächst ein Flussabschnitt abgesucht, ein Verletzter erstversorgt und dann an das andere Flussufer transportiert werden.

Am Ende der Lehrgänge konnten sich alle fünf Teilnehmer aus dem Bezirk Federsee über den erfolgreichen Abschluss dieser anspruchsvollen und anstrengenden Ausbildung zum Strömungsretter freuen. Der DLRG Bezirk Federsee gratuliert den neuen Strömungsrettern herzlich zur bestandenen Ausbildung.