Vier Jungmusiker meistern D–Kurse

Während der Sommerferien haben vier Jungmusikerinnen und Jungmusiker des MV „Harmonie“ Baustetten erfolgreich die D–Kurse des Blasmusik–Kreisverbands Biberach besucht und die Prüfungen bestanden. Über eine Urkunde freuen sich Lena Betz an der Oboe, Nina Weckerle am Saxophon und Jannik Weckerle mit der Trompete. Die drei sind von links nach rechts auf dem Foto zu sehen. Ebenfalls bestanden hat Simon Romer an der Posaune, der beim Fototermin leider nicht anwesend sein konnte.

