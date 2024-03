Vier 1. und einen 2. Platz für BSC-Laupheim-Bogenschützen

7 Schützen des BSC Laupheim waren am Sonntag, 25.02.24, beim Internationalen Hallenturnier in Lustenau/Österreich am Start. In der Recurve Klasse gewannen die Laupheimer Schützen 4 von 7 Titeln.

Den ersten Platz in der Recurve Klasse sicherten sich: Monika Braun - Damen mit 512 Ringen, Lars Oliver Seidel - Herren 50+ mit 522 Ringe, Felipe Thanner - Herren mit 536 Ringe, Luis Neuer - U15 mit 440 Ringe. Den zweiten Platz bei den Herren 50+ gewann Thierry Pinault mit 519 Ringe nach einem harten Duell mit Lars Oliver Seidel. Matthias Nägele erreichte den 5. Platz bei den Blankbogen Herren mit 435 Ringe. Natalia Ulmer, die ihren ersten Wettkampf bestritt, erreichte den 6. Platz bei den Damen Recurve mit 295 Ringe.

Für die Deutschen Meisterschaften Halle 2024 in Sindelfingen (vom 08.03.-10.03.24) haben sich Luis Neuer und Felipe Thanner bei der diesjährigen Landesmeisterschaft in Ditzingen qualifiziert. Wir wünschen beiden Schützen viel Erfolg und „Alle ins Gold“.