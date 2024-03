Vielseitiges Frühjahrskonzert beim MV Rot

Blasmusik kann vielseitig und emotional sein. Das stellte das Vororchester Rottal und der Musikverein Rot bei Laupheim beim diesjährigen Frühjahrskonzert unter Beweis. Zahlreiche Zuhörer fanden am 16.03.2024 den Weg in die frühlingshaft geschmückte Roter Turnhalle. Vor dem ersten musikalischen Beitrag begrüßte Marcel Nieß vom Vorstandsteam die Gäste und wünschte den Akteuren des Abends viel Erfolg.

Der erste Konzertteil, gestaltet von den Jungmusikern des Vororchesters Rottal mit Ihrem Dirigenten Tobias Moosmayer, startete mit dem Stück „Festliche Fanfare“. Mit den Stücken „Sassafras Tea“ und „Rattlesnake“ begeisterte das Vororchester die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach reichlichem Applaus spielten die Jugendlichen den „Monster Rock“ als Zugabe ehe nach einer kurzen Pause der MV Rot auf der Bühne platznahm.

Das aktive Orchester unter der Leitung von Musikdirektorin Elisabeth Maier begann den zweiten Konzertteil mit dem Konzertmarsch „Sympatria“. Das rythmisch sehr anspruchsvolle Stück „Meteoritmo“ kam beim Publikum ebenso gut an wie das Harry Potter Medley „Harry at Hogwarts“. Mit „Fanfare for the Common Man“ begrüßte das Orchester die Gäste nach den Ehrungen und der Pause zurück. Das Best-off aus dem Musical „Tanz der Vampire“ mit einer Soloeinlage des Saxophonisten Daniel Nieß kam beim Publikum sehr gut an. Im Anschluss spielte das 40-Köpfige Orchester mit „Coldplay on Stage“ ein Medley der bekanntesten Titel der britischen Pop-Rock-Band. Beim letzten Stück „80er Kult(tour) 2“ versetzten die Musikerinnen und Musiker die Zuhörer zurück in die 1980 Jahre. Der Forderung des Publikums nach einer Zugabe kam die Kapelle mit dem Shanty-Song „Wellerman“ selbstverständlich nach. Die drei Schlagzeugsolisten Michael Ruchti, Jonas Ruchti und Marcel Nieß sorgten nochmals richtig für Stimmung und machten mit dem unterhaltsamen Stück „Eine kleine Tischmusik“ die Turnhalle zur Küche. „Die volle Halle, der Applaus und die begeisterte Zuschauerrückmeldung hat uns sehr gefreut“ so Eva-Maria Romer vom Vorstandsteam.