Vielfältiges Wettkampfprogramm der TSV-Läufer

Ob bergauf und bergab querfeldein durch matschige Wiesen, lieber Langdistanz flach durch ein Waldgebiet oder aber ein Straßenlauf vor der Skyline von Frankfurt - der Laufsport bietet alle Möglichkeiten.

Die koordinativ sicherlich anspruchsvollste Laufdisziplin ist der Crosslauf: ein Geländelauf abseits befestigter Wege und nennenswertem Höhenprofil. Zusammen mit circa 300 Läuferinnen und Läufern aus dem ganzen Bundesland stellten sich vier Athleten des TSV Riedlingen dieser Herausforderung und nahmen an den Baden-Württembergischen Crosslaufmeisterschaften 2024 teil. Die Strecke führte in mehrfach zu durchlaufenden Korridoren rund um den Grindelsberg in Reute bei Bad Waldsee. Jonas Haiß absolvierte die Langstrecke über 9 km in 33:05 min. und erreichte damit den vierten Platz. Thorsten Banzhaf, Richard Oswald und Stefan Spöcker traten auf der Mittelstrecke über rd. 5,8 km an. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung erreichte das Team des TSV Riedlingen in der Altersklasse M45 den zweiten Rang und freute sich über den Platz auf dem Siegerpodest.

Für eine deutlich längere Distanz, dafür jedoch auf befestigten Wegen, hatte sich Matthias Reichelt entschieden. Gemeinsam mit knapp 2000 Läuferinnen und Läufern ging er in Kandel in der Südpfalz an den Start und absolvierte den Halbmarathon durch den Bienwald. Nach den 21,1 Kilometern standen beim Zieleinlauf im Stadion 01:32:45 h auf der Uhr; eine sehr gute Zeit, die unter den 120 Teilnehmern in der Altersklasse M50 den 15. Platz bedeutete.

Ebenfalls die Halbmarathondistanz hatte sich Clemens Müller vorgenommen, allerdings nicht „im Grünen“, sondern durch „Mainhattan“: Mit Start und Ziel im Frankfurter Fußballstadion führte die Strecke durch das historische Stadtviertel Sachsenhausen sowie am Mainufer entlang mit Blick auf die Skyline der Bankenmetropole. Nach 01:32:29 h überquerte er als 12. in der AK M55 die Ziellinie.

Alle sechs Starter des TSV Riedlingen durften mit ihren Ergebnissen sehr zufrieden sein und können sich auf die weiteren Wettkämpfe der noch jungen Laufsaison freuen.