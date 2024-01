Viele Höhepunkte beim Jahreskonzert des MV Dürmentingen

Traditionell am Vorabend des dritten Advents, am Samstag, den 16. Dezember, fand das gemeinsame Jahreskonzert der Gemeindejugendkapelle H2D und des Musikvereins Dürmentingen in der Mehrzweckhalle in Dürmentingen statt. Da der Musikverein derzeit auf Dirigentensuche ist, wurden die Stücke von Vizedirigent Markus Geiselhart und Simon Hepner dirigiert. Entsprechend hoch war das Interesse und die Spannung bei den Zuhörern. Nach einem sehr gelungenen Konzertauftakt der Gemeindejugendkapelle H2D unter der Leitung von Matthias Hecht, mit unterhaltsamen Stücken wie „Alpine Adventure“ von Michael Oara und „Coldplay Classics“ von Michael Brown konnten auch die Solisten Hans Renn und Robin Bohnet in „Memories of You“ von Michael Geisler die Konzertbesucher von ihrem Können überzeugen.

Nach kurzer Umbaupause nahm der Musikverein Dürmentingen mit fast 60 Musikern auf der Bühne Platz. Den ersten Konzertteil dirigierte Vize Markus Geiselhart, welcher bereits früher den Taktstock für den Musikverein geschwungen hat. Mit „Inchon“ von Robert W. Smith begeisterte der Musikverein alle Besucher mit einem einmaligen Helikoptererlebnis, das Stück forderte alle Register auf verschiedenste Weise heraus. Die schweren Gefühle, welche dieses Stück hinterlassen hatte, wurden durch den Sologesang der Musikerin Jutta Weber mit dem Titel „The Rose“ von Amanda McBroom in wohlige Wärme eingetauscht. Mit großem Applaus auch aus den eigenen Reihen wurde der erste Konzertteil mit den Ehrungen samt Ehrungsmarsch beendet.

Den zweiten Konzertteil bestritt Simon Hepner am Taktstock und kann als modern und rhythmisch bezeichnet werden. Eingängige Melodien aus „Aladdin“ (Arr. Paul Jennings) machte den Musikern sichtlich Spaß beim Spielen. Ein weiterer Höhepunkt kam mit „Think“ von Aretha Franklin und der Sängerin Tanja Fimpel zur Aufführung. Auch hier wurde der moderne Charakter des Dirigenten unter Beweis gestellt. Das Konzert wurde mit dem Stück „Deep Purple Medley“ Arr. Toshihiko Sahashi unter E-Gitarrensound von Steffen Leiprecht und in voller Rockatmosphäre beendet. Mit der Zugabe „Mary’s Boy Child“ wurde das Publikum wieder ins weihnachtliche hier und jetzt versetzt. Die Jugendkapelle und der Musikverein bedanken sich für den Konzertbesuch und freuen sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.