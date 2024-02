Viele Fort- und Weiterbildungen prägen das Jahr

Am 13. Januar 2024 fand im Feuerwehrhaus die alljährliche Jahreshauptversammlung statt. Nach kurzer Begrüßung und Ehrung der verstorbenen Mitglieder gab der Kommandant Simon Legnaro seinen Jahresbericht des vergangenen Jahres zum Besten. Zum 31.12.23 hat die Feuerwehr Ummendorf 69 aktive Mitglieder 16 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr, 23 Mann in der Altersabteilung und einen Fachberater Notfallseelsorger, ergibt 109 Mitglieder.

Im Jahr 2023 gab es 57 alarmierte Einsätze, in denen fünf Personen gerettet oder aus einer misslichen Lage befreit wurden. Diese Einsätze teilen sich wie folgt auf: in Brandeinsätze und 39 Technische Hilfeleistungseinsätze sowie viermal Brandmeldeanlage und sechs sonstige Einsätze. Neu aufgenommen wurden Florian Maucher und Julius Bähr. Entlassen auf eigenen Wunsch haben wir Tobias Buohler, Klaus Gnann und Konrad Ehe, alle verlassen nach langjährigem zuverlässigem Dienst die Feuerwehr.

Um im Einsatzfall bestmöglich agieren zu können, bilden wir uns ständig weiter. Im vergangenen Jahr haben, Johannes Filser, Johannes Kuhn, Julius Bär, Jannis Merk und Michael Gnann die Grundausbildung absolviert. Die Fortbildung zum Truppführer haben Nicol Kuhn, Arthur Boos, Philipp Bärsauter und Robin Olnhausen besucht. Ebenso auf Fortbildung waren Arthur Boos, Andre Zentner, Marc Read und Rene Zentner, welche sich nun Maschinisten nennen dürfen. Eine weitere Führungskraft mit erfolgreicher Teilnahme beim Gruppenführerlehrgang haben wir durch Thomas Rolser dazu gewonnen. Arthur Boos, Bastian Boos, Dominik Hutzel, Daniel Merkle, Jochen Lang, Simon Herrmann und Uli Daiber haben im vergangenen Jahr den Motorsägen Lehrgang absolviert.

Auch in diesem Jahr gab es einige Ehrungen angefangen bei Julia Schmid, sie erhielt das Ehrenabzeichen in Bronze aufgrund 15-jährigen Aktiven Feuerwehrdienstes, Stefan Seitz erhält das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Aktiven Feuerwehrdienst und stolz sein dürfen Konrad Ehe, Klaus Gnann und Manfred Kuhn auf 40 Jahre Aktiven Feuerwehrdienst und erhalten das Ehrenabzeichen in Gold.

Dieses Jahr standen keine Wahlen an. Herr Bürgermeister Graf verkündete in seiner Rede die Wertschätzung der Feuerwehr und sprach seine Unterstützung für eine weiterhin gute Zusammenarbeit aus.