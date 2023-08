Viel Spaß und Freude beim „Nachmittag mit den Pferden“

Obwohl es am Vormittag noch kräftig regnete, erlebten 18 junge Pferdebegeisterte, in diesem Jahr eine reine Mädchengruppe, bei trockenem Wetter einen bunten Nachmittag beim Ferienprogramm der Pferdefreunde Mietingen. In drei Gruppen durften sie sich aufteilten und dann konnte der Spaß beginnen.

Bei verschiedenen Geschicklichkeitsspielen stellten die Kinder ihre Fähigkeiten sowie auch ihr Wissen über das Pferd bei einem Quiz unter Beweis. Doch die Highlights waren sicherlich die Aktionen mit den Pferden — der Planwagenfahrt, dem Pferdeführen und natürlich dem Reiten.

Doch bevor es sich die Kinder auf dem Rücken der Pferde oder dem Planwagen bequem machen konnten, stand das Putzen und das Anlegen der Kutschengeschirre an. Im Hof der Familie Schädler luden drei Haflinger die jungen Pferdefreunde dann zum Reiten ein.

Auf dem neuen vereinseigenen Reitplatz am Ortsrand von Mietingen warteten zudem drei weitere Ponys der Rasse Isländer mit ihren Betreuern auf die kleinen Pferdenärrinnen. Dort führten die Kinder die „Isis“ durch einen Parkour und manche nutzen auch dort die Chance auf denen zu reiten.

Damit alle Kinder die verschiedenen Programmpunkte an den beiden Plätzen bewältigen konnten, wurden sie dorthin jeweils mit dem Planwagen chauffiert. Mit viel Freude nahmen die Kinder an dem Quiz rund ums Pferd teil und auch bei den unterschiedlichen Spielen, wie dem Hufeisenwerfen, waren sie mit viel Eifer dabei.

Zum Abschluss des Tages schaute noch eine Mini–Shetlandstute mit ihrem Nachwuchs vorbei und die Mädchen konnten beim gemeinsamen Grillen dem herumtollenden Fohlen zuschauen. Als Belohnung für ihre rege Teilnahme bekamen alle als Erinnerung für den „Nachmittag mit den Pferden“ eine Urkunde, die sie mit nach Hause nehmen und über ihr Bett hängen konnten.