Viel Prominenz beim Festakt

Mit einem bunten Programm hat der Sportverein Stafflangen (SVS) am letzten Juliwochenende sein 75–jähriges Jubiläum gefeiert. Beim Festakt war viel politische Prominenz vertreten.

In seiner Festpredigt ging Pfarrer Wunnibald Reutlinger auf die Teamarbeit im Fußball und im Vereinsleben ein. „Fußball ist ein Mannschaftssport und es gewinnt nie einer allein“. Teamarbeit sei auch im kirchlichen und im gesellschaftlichen Leben wichtig. Menschen die bereit seien anzupacken und sich selbst in den Dienst einer Gruppe zu stellen, „sind das Herz, das einen Verein und unsere Gesellschaft am Leben halten“, befand Erster Bürgermeister Ralf Miller in Vertretung von Oberbürgermeister Norbert Zeidler in seinem Grußwort. Und: Der SVS sei Anker– und Treffpunkt in Stafflangen „und das seit 75 Jahren“. Den Vorsitzenden Sonja Müller und Gerhard Stallbaumer überreichte Miller einen symbolischen Scheck. Für jedes Vereinsjahr gebe es zehn Euro, „ausrechnen können Sie es selber“, sagte Miller schmunzelnd unter dem Beifall der Gäste. „Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, kürzt die öde Zeit und schützt uns (durch Vereine) vor der Einsamkeit“, zitierte MdB Josef Rief (CDU) den Lyriker Joachim Ringelnatz. Die Politik müsse dafür sorgen, dass es für Vereine und für das Ehrenamt gute Rahmenbedingen gebe, so Rief. MdL Thomas Dörflinger (CDU) sagte, vom griechischen Philosophen Aristoteles stamme das Zitat: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. Das passe perfekt auf den SVS. „Denn nicht der Einzelne ist entscheidend, sondern das Zusammenwirken aller Beteiligter“,

„Heute strahlt der Himmel in den Vereinsfarben blau und weiß“, besser könne es gar nicht sein, freute sich Ortsvorsteher Helmut Müller gen Himmel blickend. Neben einer breiten Palette sportlicher Möglichkeiten leiste der SVS eine wertvolle Jugendarbeit. Durch diese, aber auch durch die Jugendarbeit in anderen Vereinen und sozialen Treffpunkten, „sind Streetworker und Sozialarbeiter in Stafflangen nicht notwendig“.

Neben den Ehrenvorständen und Ehrenmitgliedern des SVS hieß Sonja Müller die Vertreter der Stadtratsfraktionen Friedrich Kolesch (CDU), Gabriele Kübler (SPD), Hilde Ostermeyer (FDP) und Josef Weber (Grüne) willkommen. Weitere Grüße galten den Stafflanger Ortschaftsräten, sowie Rüdiger Borchert, Präsident des Turngau Oberschwaben und Matthias Brugger vom Sportkreis Biberach.