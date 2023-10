Viel Potential bei den aktiven Volleyballern des TSV

Am vergangenen Wochenende zeigten die aktiven Volleyballer des TSV Laupheim erneut ihr Potential. Für die Damen 1 ging es am Samstag zum SV Horgenzell. Hier zeigte die Mannschaft unter Trainer Stefan Weyer großes Können, eine gute Mannschaftsleistung und viel Motivation, was jedoch noch nicht konstant durchgezogen wird. Durch die Schwankungen ging das Spiel mit 1:3 an die Gegnerinnen des SV Horgenzell.

Ebenfalls am Samstag bewiesen die Damen 2 unter Trainer Joszef Nehila ihr Können. Gegen die VSG Illertal 2 startete das Spiel auf beiden Seiten eher ausgeglichen. Durch die neue Mannschaftskonstellation ging der zweite Satz dann an die Gegnerinnen. Erst dann gewannen die Laupheimerinnen des TSV an Sicherheit und Kontrolle und schöpften ihr gesamtes Potential aus, wodurch das Spiel mit 3:1 an die Volleyballerinnen des TSV Laupheim ging.

In der eigenen Halle sammelten die Herren am Sonntag insgesamt sechs Punkte. Zuerst wurde gegen die SG Unlingen/Biberach/Hochdorf gespielt. Hier zeigten sich die TSVler klar überlegen und konnten sich deutliche 3:0 durch eine gute Blockarbeit und druckvollen Aufschläge sichern. Im zweiten Spiel trafen die Laupheimer auf den VfB Friedrichshafen 6. Durch sehr gute Aufschläge setzten die Gegner die Herren des TSV Laupheim deutlich unter Druck und gewannen in diesem Spiel den ersten Satz. Mit einem Wechsel in der Annahme konnte mehr Sicherheit und Stabilität durch mehr Erfahrung generiert werden, was den TSVlern den Druck nahm. So entschieden die Laupheimer den zweiten Satz knapp für sich. Ab dem dritten Satz zeigten sich die Laupheimer Herren dominant und klar überlegen. Durch hervorragende Blockarbeit und konstant gute Angriffe, die durch eine gelungene Annahme verteilt werden konnten, gewannen die Volleyballer des TSV Laupheim das Spiel mit 3:1.