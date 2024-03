VfB-Fanclub Highlander engagiert sich für guten Zweck

Bereits Mitte November 2023 veranstalte der VfB Fanclub Highlander e. V. in seinem Clubheim in Ringschnait eine Bastelaktion, bei welcher sich rund 25 Kinder und Erwachsene des Fanclubs beteiligt haben.

Die gebastelten Werke sowie Glühwein, Kinderpunsch und frisch gebackene Waffeln wurden anschließend auf dem Ochsenhausener Weihnachtsmarkt, welcher am 2. Dezember 2023 war, verkauft. Nach dem Kassensturz durch die Vorstandschaft und durch die Unterstützung vieler Mitglieder konnten so insgesamt 1.000 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.

Der Fanclub unterstützt mit dem Geld eine regionale und soziale Organisation. In der vergangenen Woche fand daher die offizielle Spendenübergabe an den „Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm e. V.“ im Clubheim der Highlander in Ringschnait statt.