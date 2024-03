Vernissage im Foyer der VHS Biberach

Die Eröffnung der Ausstellung der 10 Teilnehmerinnen des VHS Kurses „Malen, Zeichnen, Gestalten- von der Skizze zum fertigen Bild“ fand am 14.03. in der Volkshochschule Biberach statt. Viele Besucher zeigten großes Interesse an den vielseitigen Werken in verschiedenen künstlerischen Techniken. Zahlreiche positive Rückmeldungen erhielt auch die Musikerin Laura Gola, die mit ihrer Violine den Abend musikalisch bereicherte. Nina Borges an der Bar versorgte die Gäste perfekt mit kühlen Getränken. Herzlichen Dank an die Hausmeister der VHS und alle, die zum Gelingen dieses schönen Abends beigetragen haben.

