Vernetzungstreffen findet in Biberach statt

Mitte Oktober fand das jährliche Fortbildungs- und Vernetzungstreffen der Trauerbegleiter*innen Süddeutschlands statt. Die Selbsthilfegruppe KonTiki lud ins oberschwäbische Biberach ein und organisierte in Zusammenarbeit mit dem Landesverband München eine dreitägige Veranstaltung. Es gab Vorträge, verschiedene Workshops mit praxisnahen Input und die Möglichkeit zu einem intensiven Austausch untereinander. Den Rahmen bot das naturnahe Parkhotel Jordanbad. KonTiki hatte ein sehr stimmiges Programm zusammengestellt, das Thema „Sinne“ durchweg aufgegriffen und mithilfe von sehr guten Referierenden spannende Tage vorbereitet. Für Samstagabend war eine Überraschung für Kopf, Herz, Hand und Fuß angekündigt. Dieser Abend war offen für alle Interessierte am Thema. Man konnte die wundervolle Kabarettistin Marlies Blume erleben, die es auf einfühlsame Weise schaffte, tiefe Lebensweisheiten in ein farbsprühend-glitzernd-musikalisches Programm zu verpacken. Damit Trauer nicht in die Isolation führt, ist es für jeden Trauernden wichtig, ein Netzwerk zur Unterstützung auf dem schweren Weg durch die Trauer zu haben. Das Gefühl der tragenden Verbundenheit brauchen aber auch die Trauerbegleiter selbst, bei ihrer Aufgabe Gruppen zu leiten oder wenn sie in Akutsituationen Menschen unterstützend zur Seite stehen, die soeben einen schrecklichen Verlust erlitten haben. Es ist deshalb das Anliegen des Landesverbands ein Netzwerk zu schaffen, das dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft und Verbundenheit auffängt. Hier in der Region bietet KonTiki eine umfassende Trauerbegleitung ‐ von den ersten Schritten unmittelbar nach dem Tod über die persönliche Beratung bis zur professionell begleiteten Gruppenarbeit. Dieses Angebot wird ergänzt durch vielfältige Trauerveranstaltungen sowie fundierte Fortbildungsseminare, wozu auch das jährliche Vernetzungstreffen der Trauerbegleiter*innen gehört. Gestärkt durch das Gefühl, zu einem Netzwerk zu gehören, sich austauschen und unterstützen zu können, kehrten die Teilnehmenden in ihre Selbsthilfegruppen zurück. Die Durchführung der Veranstaltung wurde finanziell unterstützt durch den Bundesverband, KIGS für den Landkreis Biberach, der Round Table Freunde Biberach sowie von Spendengeldern privater Initiativen.

