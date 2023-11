Vereinsmeisterschaft der Umlachtaler Bogenschützen

Iris Schölderle aus Tristolz hat in der Damenklasse die Vereinsmeisterschaft der Schützengesellschaft Hummertsried gewonnen. Franziska Dachroth aus Maselheim belegte vor Silviana Steiner aus Gaisbeuren den zweiten Platz. Die Umlachtaler Bogenschützen haben bei herrlichem Wetter ihre Vereinsmeisterschaft in Eberhardzell durchgeführt. Der Bogenparcours bestand aus dreißig 3D Zielen die auf dem Gelände der Familie Denzel aufgebaut wurden. Dabei waren die instinktiv schießenden Bogenschützen besonders gefordert. Das Jagdbogenschießen wird der Jagd nachempfunden. Geschossen wird auf Scheiben mit Tierbilder oder auf Schaumstofftiere. Die Situation wird dabei möglichst eng an das jagdliche Vorbild angelehnt. Die Entfernung zum Ziel ist dem Bogenschützen nicht bekannt und kann über siebzig Meter betragen. Mit Pfeil und Bogen über Berg und Tal zu wandern, durch Wälder pirschen und dabei den Pfeil von der Sehne fliegen zu lassen versetzt den Schützen zurück zum Ursprung der Jagd. Die Schützen verzichten dabei bewusst auf unnötige komplizierte technische Ausrüstung. Das schafft Raum für Kreativität. Besonders interessant war der Wettkampf in der Herrenklasse. Den ersten Platz belegte Andreas Brausch aus Eichbühl vor Hermann Erhardt aus Eberhardzell und Steffen Eisenhut aus Schemmerhofen. Auch die Jugend zeigte die hervorragende Qualität der Schützen. Letizia Gapp aus Hedelberg hat den ersten Platz in der Jugenklasse belegt. Zweite wurde Ramona Ries aus Hirschbronnen vor Pia Weissmann aus Eberhardzell. Bei den Kindern wurde Noa Dachroth Vereinsmeister. Eine gute Kondition, gute Ausrüstung und besonders die Schießtechnik waren bei der Bogenjagd eine Voraussetzung für eine gute Platzierung. Vorstand Manfred Lämmle lobte das Engagement und den Einsatz der Bogenschützen mit ihrem Bogenreferenten Hermann Erhardt. Für die Vereinsmeisterschaft der Schützengesellschaft haben die Bogenschützen Franz Denzel, Manne Erhardt, Jochen Appt, Andreas Brausch und Franz Denzel einen anspruchsvollen Parours aufgebaut der alle Teilnehmer begeistert hat, sagte Lämmle. Ein besonders Lob ging auch an Georg Neiss für die Organisation der Bewirtung und die Vereinsmitglieder die mit Kuchenspenden die kulinarische Versorgung sichergestellt haben.

