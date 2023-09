Vereinsgründung in Biberach: Nachhaltigkeit und Solidarität

Am Montag, 18. September, wurde ein außergewöhnlicher, ökologischer, nachhaltiger und solidarischer Verein ins Leben gerufen. Der Unverpacktladen „Füllstation“ in Biberach war bedauerlicherweise nicht mehr wirtschaftlich tragfähig. Daher setzten sich Freunde des Ladens dafür ein, einen Verein zu gründen, um sicherzustellen, dass der Laden in Biberach erhalten bleibt.

Die Ziele unseres Vereines sind, wir wollen: Gesund leben, uns weiterbilden, uns austauschen, solidarisch handeln, unsere Umwelt schützen und erhalten.

An der Gründungsversammlung nahmen 51 Interessenten teil. Direkt bei der Vereinsgründung freut sich der Verein über 80 Mitglieder!