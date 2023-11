Vereinsabend 2023 des FV Neufra/Do

Am Freitag, 17.11.2023 hat die Vorstandschaft des FV Neufra zum Jahresende hin, alle ehrenamtlich tätigen Vereinsmitarbeiter und Ehrenmitglieder zum Vereinsabend in die Schussenrieder Brauerei eingeladen. Die Brauer Jürgen Holzheuh und Walter Hermanutz, sowie Außendienstmitarbeiter Dietmar Heis, der für den FVN der Ansprechpartner ist, empfingen die FVN’ler im Brauereihof. Von hier aus startete man zu einer kleinen Brauereiführung mit einem abschließenden Gruppenfoto. Danach ging es in die Jägerstube. Hier begrüßte Vorstand Norbert Selg die FVN’ler und die zahlreichen Ehrenmitglieder. Danach lud die Vorstandschaft zum Essen ein.

Nach dem Essen dankte der FVN-Vorstand bei seiner Rede allen Mitarbeitern, derzeit über 55 Personen, für Ihren Einsatz beim FVN in diesem Jahr. Im Fußball und Turnen ist der FVN gut aufgestellt. In den Ressoren ist der FVN sehr gut besetzt. Die Gruppen und Mannschaften sind mit qualifizierten Übungsleiterinnen und Trainern besetzt und mittels Trainerschulungen kann der FVN fortlaufend auf neue und gut ausgebildete Kräfte bauen. Ebenso gab er nochmals einen Rückblick auf Aktionen und Tätigkeiten rund um die Instandhaltung der Sportanlagen sowie den diesjährigen Bau des sogenannten Kleinspieldfeldes, welches bis auf das Errichten der Flutlichtanlage soweit fertiggestellt und für die Nutzung ab dem Frühjahr 2024 gerüstet ist. Nicht zuletzt richtete er seinen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen und das große Jubiläumswochenende „70 Jahre FVN“ am 12.-14. Juli 2024, u.a. mit einem „Tag der offen Tür“.

Mit den FVN-Mottos: Sport-Spaß-Spiel + Einmal FVN - immer FVN, dankte Vorstand Selg nochmals allen für ihren Einsatz, mit der Bitte die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. Anschließend übergab Vorstand Selg das Wort an die Schussen-Patres Josef und Johannes, die mit den FVN’lern eine „humorvolle Bierprobe“ durchführten. Nach der Verköstigung des flüssigen Gutes mit vielen Lachern dankte Norbert Selg den 2 Brüdern für die Probe mit Bier-Anekdoten und überreichte ein Geschenk. Danach ließ man den gelungenen Abend mit vielen Gesprächen bis tief in die Nacht in der Jägerstube ausklingen, bevor Busfahrer und FVN-Mitglied Anton Hennes die FVN’ler sicher nach Hause brachte.