Verdiente Kameraden werden zu Ehrenmitgliedern ernannt

Bei der Jahreshauptversammlung der Krieger- und Reservistenkameradschaft Neufra/Do. wurden verdiente Kameraden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Anton Braun ist im November 1974 in den Verein eingetreten. Seit 1980 bis heute ist er als Kanonier für den Verein tätig. Verantwortungsvoll und zuverlässig bedient er die Salutkanone beim Kriegergedächtnistag, Beerdigungen, Hochzeiten und sonstigen Böllerschützentreffen. Seit November 1987 gehört Karl Baisch dem Verein an. 1992 wurde er in den Ausschuss gewählt, dem er bis heute als engagierter Kamerad angehört. Als Fahnenträger geht er seit 1995 bis heute bei kirchlichen und weltlichen Anlässen dem Verein voraus.

Über 50 Jahre, seit November 1972, gehört Anton Münch dem Verein an. Von 1976 bis 1991 war er im Vereinsausschuss aktiv und ist häufig als Fahnenbegleiter im Einsatz.

Seit 1988 gehört Josef Spies dem Verein an. Von 1989 bis 1991 war er Zweiter Vorsitzender. Nahtloser Übergang in das Amt der Ausschusstätigkeit, das er engagiert bis heute ausübt.

Georg Maichel trat im November 1980 dem Verein bei. Bereits nach kurzer Mitgliedszeit übernahm er im November 1983 das Amt des Kassiers und des Schriftführers, das er bis heute, engagiert, pflichtbewusst und verantwortungsvoll ausübt. In dieser Zusammensetzung wohl ein seltener Status im Vereinsleben. Ortsvorsteherin Erika Götz überreichte Maichel eine weitere Urkunde als Dank und Anerkennung für 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Kassier und Schriftführer im Namen der Stadt Riedlingen und der Gemeinde Neufra.

Auch die besten Vereinsschützen erhielten eine Anerkennung. Den Titel des diesjährigen Vereinsmeisters trägt Paul Maichel. Ihm wurde der Vereinswanderpokal und der Reservistenkrug überreicht. Vize Markus Hennes, Dritter Markus Maichel erhielten je ein Weinpräsent. Beim Neujahrsschießen in Altheim-Waldhausen war Neufraer bester Schütze Michael Buck. Ihm wird der Reservistenkrug nachgereicht. Der Zweitplatzierte Georg Maichel und Drittplatzierte Johannes Chavillier erhielten je ein Weinpräsent.