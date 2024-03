Am Wochenende ist ganz schön was los: Mit der„Haus, Heim, Garten“-Messe samt Verkaufsoffenem Sonntag in Ehingen, der Musiknacht in Biberach, einer japanischen Trommel-Show in Ulm und dem Auftritt der „Südtiroler Heimatsterne“ hält die Region für viele Geschmäcker eine Veranstaltung bereit. Genauere Informationen gibt es hier im Überblick.

Messe und Verkaufsoffener Sonntag

Die Ehinger Innenstadt hat am Wochenende gleich zwei Ausflugstipps parat. Zum einen lädt die Messe „Haus, Heim, Garten“ am Samstag, 16. März, von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 17. März, von 11 bis 18 Uhr in die Lindenhalle. Der Eintritt ist frei.

Auf eine volle Fußgängerzone wie in den vergangenen Jahren hoffen die Verantwortlichen des Verkaufsoffenen Sonntags. (Foto: Archiv )

Zum anderen findet am 17. März ab 13 Uhr ein Verkaufsoffener Sonntag in Ehingen statt. Dessen Motto ist „Herz und Historie“. Passend dazu leiten ab 13.30 Uhr Stadtführer Touren durch die Geschichte der Stadt, zudem wird die umgebaute Touristen-Info eröffnet und eine neue Broschüre vorgestellt.

Planetariumsshow über Mondlicht

Das Planetarium Laupheim feiert am Sonntag, 17. März, die Premiere der neuen Show „Mondlicht“. Sie beleuchtet neben der Entstehungsgeschichte des Mondes auch die Verbindung zwischen Menschen und Mond. Karten kosten acht Euro.

19 Livekonzerte auf einen Streich

Am Freitag, 15. März, startet ab 20 Uhr die Biberacher Musiknacht. 19 Bands spielen fünf Stunden lang an 17 Orten in der Stadt. Gäste erwartet ein breiter musikalischer Mix von Pop über Ska bis zu Synthi-Klängen oder Rock ’n’ Roll. Die Idee: Mit dem Eintrittsbändel bekommen Besucherinnen und Besucher bei allen Live-Konzerten Eintritt. Ein Bändel kostet 15 Euro an der Abendkasse.

Empfohlene Artikel Biberach 19 Bands in 17 Lokalen q Biberach

Am Samstag, 16. März, geht die Party dann mit der Bar- und Clubnacht „Biberach feiert“ weiter. Ebenfalls mit Eintrittsbändel (20 Euro an der Abendkasse) kann dort in sechs Locations gefeiert werden. Als Künstler treten etwa „Money Boy“ oder „DJ Eagle“ auf.

Die japanische Trommelshow KOKUBU mit ihrer neuen Show „SOUND OF LIFE“. (Foto: Miro Live UG )

Japanische Trommelshow in der Region

„Kokubu - The Drums of Japan“ kommen auf ihrer Sound of Life Tour am Sonntag, 17. März, ab 19 Uhr ins Congress Centrum Ulm. Das Ensemble will seinen Besucherinnen und Besucher eine spektakuläre Trommelshow bieten. Karten gibt es ab 46,90 Euro.

Tickets Karten für „Kokubu – The Drums of Japan“ und die „Südtiroler Heimatsterne“ gibt es hier: Hier klicken

Schlager- und Volksmusikstars zu Gast

Den Klängen der „Südtiroler Heimatsterne“ kann das Publikum am Freitag, 15. März, ab 19.30 Uhr im Kulturhaus Laupheim lauschen.

Mit dabei sind der Star aus Kastelruth Oswald Sattler sowie die Grand Prix Sieger Vincent & Fernando, die Geschwister Niederbacher. Moderiert wird das Konzert von SWR4-Hitparaden-Siegerin Nadin Meypo. Wenige Resttickets gibt es noch ab 34,90 Euro.

Die Veranstalter von „Magie der Pferde - Das magische Einhorn“ versprechen eine magische Pferdeshow in Biberach. (Foto: Irena Huber )

Magische Show mit Pferden

Auf dem Festplatz auf dem Gigelberg in Biberach steigt am Samstag, 16. März, die Show „Magie der Pferde - Das magische Einhorn“. Die Veranstalter versprechen „faszinierende Artistik, urkomische Komiker und edle Pferde“. Aufführungen gibt es um 15.30 und 19.30 Uhr. Karten gibt es ab 18 Euro.

+ + + Weitere spannende Ausflugstipps in der Region gibt es hier + + +