Das Osterwochenende steht vor der Tür. Welche Veranstaltungen die Region am langen Wochenende in petto hat, zeigt diese Übersicht.

Den Lebendigen Kreuzweg begehen

Am Karfreitag, 29. März, findet in Ulm und Neu-Ulm der Lebendige Kreuzweg statt. Beginn ist um 18 Uhr am Rathausplatz Neu-Ulm. Von dort führt die Prozession über mehrere Stationen bis ans Ulmer Münster. Die Teilnahme ist kostenlos.

Turmblasen und Nachwuchsfestival

Nachdem in Laupheim der Ostersonntag, 31. März, ab 8 Uhr mit dem traditionellen Turmblasen der Stadtkapelle vom Glockenturm der Stadtpfarrkirche musikalisch startet, geht’s am Abend im Jugendzentrum „Juze“ am Schloss Großlaupheim rockig weiter. Ab 20.15 Uhr steigt dort das Nachwuchsfestival mit drei Bands, deren Sieger ein Auftritt beim Summernight-Festival Ende Juni winkt.

Mit dabei sind die Indie-Rock-Band „Roadstring Army“, „Entropic Minds“ mit Einflüssen aus Rock, Fusion und Blues sowie „Dollmatcher“ mit Jazzrock-Fusion-Krautrock. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Lieder zwischen Ironie und Melancholie

Der Liedermacher Walter Spira kommt am Samstag, 30. März, ab 20 Uhr nach Blaubeuren „Zum Fröhlichen Nix“. Dort präsentiert er seine Songs, mal ironisch zubeißend, mal witzig-melancholisch oder einfühlsam und nachdenklich.

Neben eigenen Liedern interpretiert der Ulmer auch Volkslieder, Schlager und Songs geschätzter Kollegen. Der Eintrittspreis beträgt 14 Euro.

Internationales Handball-Highlight

Sportlich wird es von Freitag, 29. März, bis Montag, 1. April, beim Internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot). Über das Wochenende messen sich dort 84 Jugendmannschaften aus fünf Nationen im Handball.

Gespielt wird in der PG-Halle, der WG-Halle, der BSZ-Halle sowie der Mali-Halle. Die Endrunde findet in der Wilhelm-Leger-Halle statt. Der Eintritt ist frei.

Zwölf klangvolle Stimmen zu Ostern

„The 12 Tenors“ treten am Samstag, 30. März, im Rahmen ihrer „Music of the World“-Tour im Congress Centrum Ulm auf. Im Repertoire haben die Sänger sowohl klassische Arien als auch Rock- und Pop-Hymnen und tanzen laut Veranstalter auch spektakulär.

Das Publikum erwartet eine internationale musikalische Reise, begleitet von einer Live-Band und umrahmt von einer Lichtshow. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets gibt es ab 36,90 Euro.

So kommt man an Tickets Karten für „The 12 Tenors“ gibt es online unter tickets.schwaebische.de Hier klicken

Halbmarathon lockt nach Öpfingen

Für alle Laufbegeisterten steht am Samstag, 30. März, der Öpfinger Osterlauf an. Startschuss für den Halbmarathon ist um 12 Uhr im Donaustadion in Öpfingen, die Siegerehrung ist um 15 Uhr in der Turnhalle. Zudem gibt es noch Zehn- und Fünf-Kilometerläufe sowie einen Junior-Cup (1,5 Kilometer) und einen Bambini-Lauf (300 Meter).

In Öpfingen steht der Osterlauf bevor. (Foto: MAS )

Anmeldung sind online unter www.oepfinger-osterlauf.de möglich oder kurzfristig am Tag des Wettkampfs zwischen 9 und 11 Uhr vor Ort. Die Anmeldung für den Halbmarathon kostet 23 Euro (bei Nachmeldung 28 Euro).

Zaubershows und Ostereier im Donaubad

Am Ostersonntag, 31. März, und Ostermontag, 1. April, ist der Osterhase im Donaubad in Neu-Ulm unterwegs. Neben Zaubershows (an beiden Tagen um 14.15 und 18.15 Uhr) mit anschließender Luftballonmodellage gibt es vor und nach den Shows Kleinigkeiten für alle Kinder. Es gelten die normalen Eintrittspreise.