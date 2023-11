Für Kulturfreunde gibt es am Wochenende einige interessante Angebote in der Region. Ob Jazzabend oder Kammerspiel in Blaubeuren, Kabarett in Biberach oder klassische Musik in Laupheim. Und für Kinder ist findet gleich in zwei Städten eine Liveshow mit einer bekannten Fernsehfigur statt.

Zwischen Jazzabend und Kammerspiel

Im „Zum fröhlichen Nix“ in Blaubeuren stehen am Wochenende gleich zwei interessante Veranstaltungen an. Los geht es am Samstag, 18. November, ab 20 Uhr mit „Knudsen & Fessele meet Doublebass“. Die drei Musiker Lea Knudsen, Joe Fessele und Martin Schmid interpretieren facettenreich Soul-, Pop- und Jazz-Songs. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Die drei Musiker Lea Knudsen (von rechts), Martin Schmid und Joe Fessele interpretieren facettenreich Soul-, Pop- und Jazz-Songs. (Foto: Veranstalter )

Zudem wird im „Zum fröhlichen Nix“ am Sonntag, 19. November, ab 19 Uhr das Kammerspiel „Heisenberg“ aufgeführt. In dem laut Veranstalter „wunderbar melancholischen, modernen Märchen“, das das Tournee-Theater-Stuttgart präsentiert, geht es „um die Liebe, die niemand versteht“. Eine Karte gibt’s für 15 Euro.

Das Kammerspiel „Heisenberg“ wird vom Tournee-Theater-Stuttgart in Blaubeuren aufgeführt. (Foto: Veranstalter )

Abenteuer mit Kinderheld erleben

Gleich an zwei Orten in der Region wird am Wochenende „Feuerwehrmann Sam Live! ‐ Der verlorene Piratenschatz“ aufgeführt. Die Veranstalter versprechen für den Auftritt des Kinderhelden eine spektakuläre Show mit Tanz, Gesang, Humor und gewagten Rettungsaktionen.

Kinderheld Feuerwehrmann Sam kommt mit seiner Show in die Region. (Foto: Theater auf Tour/Wim Lanser )

Im Edwin-Scharff-Haus in Ulm startet die Aufführung am Samstag, 18. November, ab 16 Uhr. Karten gibt es ab 21,60 Euro (Kinder 15,80 Euro). Am Sonntag, 19. November, kommt Feuerwehrmann Sam dann für eine Aufführung ins Kulturhaus in Laupheim. Beginn ist dort um 14 Uhr, Karten gibt es dort ab 11 Euro.

Kabarett im Komödienhaus

Die Kabarettistin und Musikerin Dagmar Schönleber tritt am Freitag, 17. November, ab 20 Uhr im Komödienhaus in Biberach mit ihrem Programm „Die Fels*in der Brandung“ auf.

Dagmar Schönleber kommt nach Biberach ins Komödienhaus. (Foto: Veranstalter/Ralf Bauer )

Die Zuschauer erwartet „ein Abend zwischen Schnaps und Schnäppchen, mit Worten, Wumms und Westerngitarre“. Karten gibt es online unter www.stadthalle-biberach.de zum Preis ab 16 Euro.

Der Hornist Thomas Bierfeld zeigt beim Konzert des Kammerorchesters sein Können. (Foto: Veranstalter )

Für Freunde klassischer Musik

Im Laupheimer Kulturhaus tritt am Samstag, 18. November, das Kammerorchester Laupheim auf. Das Herbstkonzert beginnt um 19 Uhr. Ein Höhepunkt des Konzerts ist der Auftritt des Solohornisten des Ulmer Theaters, Thomas Bierfeld. Der Eintritt kostet mindestens 13,10 Euro, Karten gibt es online unter www.kulturhaus-laupheim.de.

