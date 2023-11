Ein besonderes Wochenende steht an, vielerorts werden in den Städten und Gemeinden am Samstag, 11. November, die traditionellen St.-Martins-Umzüge gefeiert. Doch auch abseits davon ist am Wochenende in der Region so einiges geboten, wie dieser Überblick zeigt.

Kick-off-Kabarett mit Lehrer-Duo

„Die Lehrer Munz & Ruppenthal“ treten am Sonntag, 12. November, in der Lindenhalle in Ehingen auf. Ab 18 Uhr präsentieren sie dort in einer Premiere ihr neues Programm „Querschläger: Ein Kick-off-Kabarett für bildungsbewegte Richtungswechsler“. Die Veranstalter versprechen einen lustigen, hochmusikalischen Abend. Karten gibt es beim Kulturamt der Stadt Ehingen sowie online für 15 Euro.

„Die Lehrer Munz & Ruppenthal“ kommen nach Ehingen in die Lindenhalle. (Foto: PR )

Chormusik in der Kirche

Wer es klassischer mag, für den könnte das große Chor- und Orchesterkonzert „Englische Chormusik und Ukrainische Orchestermusik“ mit 160 Mitwirkenden am Samstag, 11. November, etwas sein. Beginn ist in der Biberacher Stadtpfarrkirche um 19 Uhr. Auf dem Programm stehen einige der berühmtesten Chorwerke unserer Zeit.

160 Sänger und Musiker wirken am Chor- und Orchesterkonzert „Englische Chormusik und Ukrainische Orchestermusik“ in Biberach mit. (Foto: Helmut Schönecker )

Mit dabei sind die Evangelische Kantorei Biberach, der Basilikachor Weingarten sowie das renommierte „Lemberger Philharmonie Symphonisches Nationalorchester & Chor“ aus der Ukraine. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Biberacher Wielandapotheke, im Rathaus oder online bei Reservix für 20 Euro. Die Abendkasse öffnet um 18.15 Uhr.

Jürgen Hörig tritt am 12. November im Komödienhaus in Biberach auf. (Foto: Christoph Gerlitz )

Singender Moderator im Komödienhaus

Der als SWR-Moderator bekannte Jürgen Hörig tritt am Sonntag, 12. November, ab 19 Uhr im Biberacher Komödienhaus als Sänger auf. Zusammen mit Gitarrist Benny Eisel präsentiert er sein Programm „Lieblingslieder“. Karten für den Auftritt gibt es beim Kartenservice im Biberacher Rathaus und online ab 19,50 Euro.

Klassisches Herbstkonzert im Kulturhaus

Im Kulturhaus Laupheim treten am Samstag, 11. November, die sieben renommierten Kammermusiker Franziska Hölscher (Violine), Dag Jensen (Fagott), Sebastian Manz (Klarinette) und Felix Klieser (Horn) sowie Wen Xiao Zheng (Viola), Lionel Martin (Violoncello) und Dominik Wagner (Kontrabass) auf.

Hornist Felix Klieser ist einer der sieben Musiker, die bei dem Konzert am 11. November im Kulturhaus Laupheim auftreten. (Foto: Veranstalter )

Sie spielen Werke von Carl Nielsen, Jean Francaix und Ludwig van Beethoven. Beginn ist um 19 Uhr. Karten für das Herbstkonzert gibt es online unter www.kulturhaus-laupheim.de oder www.tickets.schwaebische.de ab 29,60 Euro. Mit der SZ-Abokarte gibt es zehn Prozent Rabatt.

Die DJs Deejot Roterfreibeuter und Select A.Tom. kommen ins Roxy. (Foto: Roxy )

Hier darf wild getanzt werden

Im Ulmer Roxy findet am Samstag, 11. November, ab 22.30 Uhr ein neuer Teil der Partyreihe „Schüttel dein Speck“ statt. Die beiden DJs Deejot Roterfreibeuter und Select.A.Tom legen bei der Party einen Mix aus Electro Swing, Indie, Reggae, Balkan, Dancehall, HipHop und Rock auf. Der Eintritt kostet neun Euro.

Empfohlene Artikel Großschafhausen Doppelter Hörgenuss bei der Irish-Folk-Nacht q Großschafhausen

Traditionelle Klänge von der grünen Insel

Für Freunde irischer Musik ist am Samstag, 11. November, in Schwendi-Großschafhausen etwas geboten. Zwei Bands treten dort bei der 27. Auflage der Irish-Folk-Nacht im Gemeindesaal auf.

Bereits alte Bekannte in Großschafhausen: Die Musiker der Band „Matching Ties“ (gleiche Krawatten) um Bandleader Paul Stowe (Mitte) greifen bei der 27. Irish-Folk-Nacht am Samstag wieder zu den Instrumenten. (Foto: Bernd Baur )

Die vierköpfige Formation „Matching Ties“ und das Duo „The Burning Biscuit“ sorgen in Pub-Atmosphäre für gute Laune. Für irisches Flair sorgen auch Guinness- und Kilkenny-Bier vom Fass. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro.

+ + + Weitere spannende Ausflugstipps in der Region gibt es hier + + +