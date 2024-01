Das neue Jahr ist noch jung, dennoch bietet die Region am Wochenende wieder ein breites Spektrum an Veranstaltungen, darunter ein Gospelkonzert in Ulm, ein Kindertheater in Laupheim oder ein Neujahrskonzert in Ehingen. Die wichtigsten Informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen gibt es hier im Überblick.

Feierliches Neujahrskonzert in Ehingen

In der Lindenhalle in Ehingen findet am Sonntag, 7. Januar, das Neujahrskonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen statt. Präsentiert werden unter anderem Werke von Strauß, Rossini, Verdi und Stolz. Als Solisten dabei sind Sopranistin Leonor Amaral und Tenor Julian Habermann. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet ab 18 Euro.

Zeigt ihr Können am 7. Januar in Ehingen: Sopranistin Leonor Amaral. (Foto: Jan Voth )

„Der Grüffelo“ kommt nach Laupheim

Der Kinderbuchklassiker „Der Grüffelo“ wird am Sonntag, 7. Januar, im Laupheimer Kulturhaus als Schauspiel mit Musik inszeniert.

Kinder ab 5 Jahren erleben dort die Geschichte einer kleinen Maus, die feindselige Tiere mit Erzählungen über ihren erfundenen Freund, den monströsen Grüffelo, in die Flucht schlägt. Das geht so lange gut, bis plötzlich der echte Grüffelo vor ihr steht. Beginn ist um 15 Uhr, Karten gibt es ab neun Euro.

Ob der Grüffelo wirklich so furchteinflößend ist, wie er aussieht? Im Kulturhaus erfährt man die Antwort. (Foto: Veranstalter )

Ausstellung zu 100 Jahren Hyperinflation

Ab Freitag, 5. Januar, stellt der Briefmarkensammlerverein Riedlingen in seiner Ausstellung „100 Jahre Hyperinflation in Riedlingen“ Geldscheine, Briefe und Postkarten der Jahre 1914 bis 1923 in den Räumlichkeiten der Riedlinger Kreissparkasse aus. Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag ab 15 Uhr im Kaplaneihaus statt. Die Ausstellung ist während der üblichen Geschäftszeiten der Sparkasse geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Ein Geldschein der Oberamtssparkasse Riedlingen vom 28. September 1923 mit Geldscheinnummer und Dienststempel. (Foto: Briefmarkensammelverein Riedlingen )

Gospel in der Ulmer Pauluskirche

Auf ihrer Tour kommen die US-amerikanischen „The Gospel People“ am Samstag, 6. Januar, in die Ulmer Pauluskirche. Dabei präsentieren sie Lieder aus dem traditionellen „Black Gospel“, aber auch von Jazz und Soul inspirierten Gospel oder den aktuellen „Contemporary Gospel“ mit Einflüssen aus Rock, Pop und Rap. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt kostet 32 Euro.

Winnetou-Kabarett in Biberach

In der Biberacher Gigelberghalle heißt es am Sonntag, 7. Januar, „Winnetou IV - Reloaded - Old Shatterhand will nicht sterben“. Das Kabarettisten-Duo Uli Boettcher und Bernd Kohlhepp erinnert sich darin an sein Erfolgsprogramm „Winnetou IV“ und stellt sich großen Fragen der Zeit wie: Dürfen alte, weiße Männer junge indigene Ureinwohner spielen, die auf Jagd auf Bösewichte gehen? Los geht es um 19 Uhr, eine Karte ist erhältlich ab 19,50 Euro.

Das Duo Boettcher und Kohlhepp gedenkt Karl May in einer besonderen Form. (Foto: Veranstalter )

Kleintierschau in Allmendingen

Am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Januar, findet in der Mehrzweckhalle Allmendingen eine Kleintierschau statt. Highlights sind ein Streichelzoo, Reptilien und eine große Tombola. Geöffnet ist die Kleintierschau jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Am Wochenende findet in Allmendingen eine Kleintierschau statt. (Foto: Verena Pauer )