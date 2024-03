Viel getanzt wird am Wochenende in der Region, aber auch Pflanzen- und Steinzeitfreunde kommen auf ihre Kosten. Welche kulturellen Veranstaltungen und Angebote einen Besuch wert sind, zeigt dieser Überblick.

Drei Tage im Zeichen des Tanzes

Unter dem Motto „Game on!“ findet in der Ehinger Lindenhalle am Wochenende ein Tanzprojekt statt. Dabei entwickeln von Freitag bis Sonntag professionelle Tänzerinnen und Tänzer mit tanzbegeisterten Menschen gemeinsam eine Aufführung. Zum Abschluss findet am Sonntag, 3. März, dann um 17 Uhr eine Aufführung statt.

„Game on!“ – Ein Wochenende im Zeichen des urbanen Tanzes. (Foto: Stadt Ehingen )

Bei dem zwanzigminütigen Tanzstück sollen zeitgenössische und urbane Tanzstile miteinander verschmolzen werden. Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei, wer mitmachen möchte, meldet sich telefonisch beim Kulturamt unter 07391/503504 an. Tickets für die Aufführung kosten fünf Euro.

Messe für Pflanzenfreunde

Die siebte Auflage des Oberschwäbischen Saatgut-Festivals geht am Samstag, 2. März, von 10 bis 16 Uhr in der Stadthalle Bad Schussenried an den Start. Aussteller aus Bayern und Baden-Württemberg bieten dort unter anderem Saatgut, veganen Dünger und Pflanzenkohle an.

Und dazu gibt’s nützliche Tipps zu Aussaat, Anzucht, Anbau und Pflege der historischen Sorten. Wer mag, kann auch eigenes Saatgut mitbringen und am Tauschtisch gegen anderes Saatgut eintauschen. Der Eintritt kostet drei Euro, für Kinder und Jugendliche ist er frei.

Das Barcelona Gipsy balKan Orchestra tritt in Ulm auf. (Foto: BGKO )

Traditionelle Musik - neu interpretiert

Das Barcelona Gipsy balKan Orchestra tritt am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr in der Roxy-Werkhalle in Ulm auf. Die international renommierte Band interpretiert dabei traditionelle Musik des Balkans, des Mittleren Ostens und des Mittelmeerraums neu. Karten kosten 27,40 Euro.

In dieser Disco wird’s funky

Im Laupheimer Kulturhaus lassen am Samstag, 2. März, die „Disco Diamonds“ die Hits der 1970er- und 1980er-Jahre aufleben, egal ob bekannte Songs von Chic, Gloria Gaynor, Diana Ross oder den Bee Gees.

Die 14-köpfige Band verspricht „funky Basslines, Four-on-the-Floor Beats, Synthesizer, Soul, Funk und Gesang mit hoher Energie“. Los geht die Hommage an die Disco-Ära um 20 Uhr. Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet 21 Euro.

tickets.schwaebische.de Hier gibt es Tickets Eintrittskarten für die „Disco Diamonds“, das „Barcelona Gipsy balKan Orchestra“ und die Aufführung von „Game on!“ gibt es online unter tickets.schwaebische.de

Schmuck einfach selbst machen

Das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren öffnet am Samstag, 2. März, und Sonntag, 3. März, seine Steinzeitwerkstatt für Familien. Das Thema lautet „Schmuck - natürlich schön!“ Besucherinnen und Besucher können selbst tätig werden und wie in der Steinzeit schleifen, schneiden und zwirnen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Beginn ist am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag bereits um 11 Uhr. Der Eintritt zum Museum kostet für Erwachsene sieben Euro, für Kinder drei Euro. Familien zahlen 15 Euro und Single-Familien neun Euro.