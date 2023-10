Das letzte Oktoberwochenende naht und wieder bietet die Region allerlei interessante Ausflugsziele. Von „Riedlingen tanzt“ über die Messe „Schön und gut“ in Münsingen bis hin zum verkaufsoffenen Sonntag in Bad Buchau ist am Wochenende so einiges los.

Innenstadt wird zur Partymeile

Am Samstag, 28. Oktober, geht an neun Locations „Riedlingen tanzt“ an den Start. Zwischen 21 und 3 Uhr legen DJs aus ganz Süddeutschland verschiedene Musikgenres auf, darunter Hip-Hop, Elektro, Rock, Charts oder Oldies.

Bei „Riedlingen tanzt“ legen DJs an verschiedenen Locations unterschiedliche Musikgenres auf. (Foto: Georg Kliebhan )

Damit dürfte für Musikfans jeder Generation etwas dabei sein. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro (Kunden der VR-Bank Riedlingen-Federsee zahlen mit der goldenen Bankkarte sieben Euro). An der Abendkasse kostet ein Ticket zwölf Euro.

Über die Messe schlendern

Im Alten Lager in Münsingen findet von Samstag, 28. Oktober, bis Mittwoch, 1. November, die Messe „Schön und gut“ statt. Dort präsentieren regionale und internationale Aussteller ihre Produkte aus den Bereichen Essen und Trinken, Mode und Kosmetik, Touristik und Mobilität sowie Tiere, Wohnen und Lifestyle. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 18 Uhr, die Tageskarte kostet 10 Euro.

Die Messe „Schön und gut“ lädt ins Alte Lager nach Münsingen. (Foto: Veranstalter )

Traditionelle Musik aus aller Welt

Im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg findet in Biberach ein Folk-Festival mit Gruppen aus den Partnerstädten Biberachs statt. Deren vielfältige traditionelle Musikstile werden am Freitag, 27., und Samstag, 28. Oktober, in der Gigelberghalle präsentiert.

Neben Musikern aus der Region stehen am Freitag ab 19 Uhr Gruppen aus Polen und Georgien und am Samstag ab 18 Uhr Briten und Italiener auf der Bühne.

Gruppen aus verschiedenen Ländern treten beim Folk-Festival in Biberach auf. (Foto: Veranstalter )

Der Eintritt kostet für Freitag 19,50 Euro (ermäßigt 15 Euro), für Samstag 25 Euro (ermäßigt 19 Euro) und die Festivalkarte für beide Tage 39,50 Euro (ermäßigt 29,50 Euro). Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus, online unter www.kartenservice-biberach.de oder telefonisch bei Schwäbisch Media unter 0751 29 555 777 sowie an der Abendkasse.

Allerlei Aktionen im Kurort

In Bad Buchau ist am Sonntag, 29. Oktober, einiges geboten. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag findet auch ein Kunst- und Handwerkermarkt sowie ein Tag der offenen Tür der Stadtverwaltung und der Kindergärten von 13 bis 17 Uhr mit vielen Aktionen wie Stadtführung oder Kinderdisco statt.

In Bad Buchau findet ein verkaufsoffener Sonntag samt Handwerkermarkt und Tag der offenen Tür statt. (Foto: Klaus Weiss )

Cooler Rock für Kids

Das Ulmer Roxy bekommt am Wochenende Dino-Besuch. Die bekannte Kinder-Rockband Heavysaurus spielt am Sonntag, 29. Oktober, ab 15 Uhr ein Familienkonzert in der Werkhalle.

Karten im Vorverkauf kosten von drei bis zwölf Jahren 25 Euro (Abendkasse 27 Euro), ab zwölf Jahren 29,40 Euro (Abendkasse 33 Euro), sowie für Familien (zwei Erwachsene und zwei Kinder) 94 Euro (Abendkasse 100 Euro). Einlass ist ab 14 Uhr.

Ein Abend für Horrorfans

Das Gelände der Festspiele Burgrieden verwandelt sich am kommenden Wochenende in einen „Western Nightmare“. Wer an der Gruselveranstaltung ab 18 Jahren am Freitag, 27., und Samstag, 28. Oktober, teilnehmen will, zahlt 42 Euro Eintritt, ein VIP-Ticket kostet 90 Euro.

DIe Festspiele Burgrieden laden ein zu „Western Nightmare“. (Foto: Symbolfoto: dpa/Andreas Arnold )

Die Tickets müssen vorab online gekauft werden, eine Abendkasse gibt es nicht. Die Tore zum Horrorpfad durch die Festspiele öffnen sich an beiden Tagen ab 20 Uhr.

