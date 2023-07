Verabschiedung Gemeindereferentin Angelika Ferbach

Nach 15 Jahren in Eberhardzell wird Angelika Ferbach in den Ruhestand gehen. Aus diesem Anlass feierte die Seelsorgeeinheit am 16. Juli einen gemeinsamen Gottesdienst in Eberhardzell. Viele Besucher waren der Einladung gefolgt, um von Angelika Ferbach Abschied zu nehmen. Die vier Kirchenchöre aus Eberhardzell, Füramoos, Mühlhausen und Oberessendorf setzten sich zu einem großen Chor zusammen und untermalten den Gottesdienst unter dem Dirigat von Elke Kreck und Manfred Gaupp musikalisch. An der Orgel begleitete Artur Schupp.

Für weitere musikalische Überraschungen sorgten die Gruppe „Aufbruch“ sowie die „Le Crescentis“ des Liederkranzes Eberhardzell. Eine große Schar an Ministranten aus allen vier Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit sowie „Ehemalige“ zogen mit Pfarrer Max Wiest und den Zelebranten Diakon Wolfgang Mast und Diakon Roland Keinert feierlich in die Kirche ein.

In ihrer Ansprache betonte Angelika Ferbach, wie sie vor 15 Jahren so herzlich von der Gesamtgemeinde aufgenommen wurde und ging auf die vielen schönen und prägenden Begegnungen ein, aus denen auch feste Freundschaften entstanden sind. Sie dankte den Diakonen Mast und Keinert, der bürgerlichen Gemeinde, der Gebhard–Müller–Schule, allen Gruppierungen der Seelsorgeeinheit für die produktive Zusammenarbeit. Ihr besonderer Dank galt dem Pfarramt, an der Spitze Pfarrer Wiest sowie Ingrid Kiebler und Monika Hofbauer.

Pfarrer Wiest und Birgit Barth sangen mit Begleitung durch Artur Schupp am Akkordeon den umgedichteten Song der Spider–Murphy–Gang „Pfüadi Gott Angelika“ und ließen die 15 Jahre Revue passieren. Die gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates Eberhardzell, Birgit Barth, dankte Angelika Ferbach im Namen der gesamten Seelsorgeeinheit für ihr unermüdliches Engagement, ihre Verlässlichkeit, ihre Geduld, ihre Ideen, ihre Herzlichkeit sowie die schöne gemeinsame Zeit und schloss mit den Worten: „Wir waren ein tolles Team, du wirst uns allen fehlen.“ Die Ministranten aller vier Kirchengemeinden stellten die Gemeindereferentin mit einem Quiz noch auf die Probe. Angelika Ferbach konnte fast alle Fragen richtig beantworten. Der Höhepunkt war das Hullapieren, was ihr keinerlei Mühe bereitete.

Im Anschluss an den Gottesdienst luden die Kirchengemeinderäte noch zu einem Stehempfang mit Häppchen ein. Dabei bestand die Möglichkeit, dass sich jeder Besucher noch persönlich von Angelika Ferbach verabschieden konnte.